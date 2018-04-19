Cadde'nin haberine göre, spor sonrası oğlu Kuzey'i okuldan alarak alışverişe gelen Çağla Şıkel'e, "60 yaşına da gelsem yine podyumda modellik yaparım" sözü hatırlatıldı.

39 yaşındaki manken, "Ben onu 'mesleğimde jübile yapmam' anlamında söylemiştim. Çünkü bir gün gelir tekrar dönme durumum olursa insanların olumsuz eleştiri yapmalarını istemem. O yüzden de 'jübile yapmayacağım' dedim. Cengiz Abazoğlu, Atıl Kutoğlu, Hakan Yıldırım, Tuvana Büyükçınar, Özgür Masur gibi modacılar beni 60 yaşıma geldiğimde de podyuma çıkarmak isterlerse büyük bir zevkle çıkarım" ifadelerini kullandı.