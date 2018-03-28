Cadde'nin haberine göre, oğulları Uzay ve Kuzey ile birlikte alışveriş merkezine gelen Çağla Şıkel, "Bugün eğlence günümüz, çocuklarla beraber 'eğlence günü yapalım' dedik. Hep beraber vakit geçirmeye geldik" açıklamasında bulundu.

Magazin programı sunmaya başlayan Şıkel, muhabirlere, "Yıllar sonra meslektaş olduk. Bugünler de varmış nasipte" dedi.