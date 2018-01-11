Hürriyet’in haberine göre, Alişan ve Buse Varol'la birlikte aynı dizide rol alan Çağla Şıkel dikkat çekici açıklamalarda bulundu.



Şıkel, Alişan'ın, Buse Varol'la ilişkisiyle ilgili, "Aileleri tanıştı. Alişan'a 'Hızlı adım atma' diyorum ama insan o duyguyu tadınca engel olamıyor. Karakterleri birbirine yakın. İnşallah güzel bir yuvaları olur." İfadelerini kullandı.

çağla şıkel

alişan

Buse Varol