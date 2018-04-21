Hamburg, Freiburg'u devirdi, Çağlar'ın ekibi düşme hattından çıkamadı.

Maça hızlı başlayan Hamburg ilk yarıda birçok gol pozisyonuna girdi fakat 3. bölgedeki etkisizlik yüzünden golü bulamadı. Taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi. Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü maçın 5. dakikasında sarı kart gördü. İkinci yarıda Hamburg yine ataklarla mücadeleye başladı.

54. dakikada Lewis Holtby sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından Freiburg beraberlik sayısını ararken kalesinde pozisyonlar vermeye devam etti. Maçın 71. dakikasında Çağlar Söyüncü ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Hamburg, Freiburg'u 1-0 mağlup etti.