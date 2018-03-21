Facebook, Cambridge Analytica isimli şirketin 50 milyon kullanıcısının verilerini politik manipülasyon amacıyla kullandığının ortaya çıkmasının ardından dört bir yandan ateş altında. #deletefacebook kampanyası kullanıcıları Facebook’u silmeye davet ederken, yatırımcılar da skandala karşı tepkisiz kalmadılar.

FACEBOOK’TAN 50 MİLYON KİŞİLİK SKANDAL! ORTAYA ÇIKARANI SUSTURDU!

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Cambridge Analytica, 2016 ABD Başkanlık Seçimleri’nde Donald Trump’a “politik danışmanlık” veren şirketlerden bir tanesiydi. Şirketin eski bir çalışanı tarafından ortaya çıkarılan skandala göre, Cambridge Analytica Facebook’tan topladığı verileri seçim sonucunu etkilemek için kullandı.

Hakkında soruşturmalar açılan ve WhatsApp’ın kurucusu tarafından bile boykot edilen Facebook, borsada da zor zamanlar geçiriyor. Hisseleri bir günde yüzde 5 değer kaybeden Facebook’un düşüşü, diğer teknoloji ve sosyal medya şirketlerini de etkiledi. Skandalın ardından yatırımcılar bu şirketlerin hisselerini satmaya başladı.

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S&P 500 teknoloji sektörü geçtiğimiz gün ortalama yüzde 2 değer kaybetti. Twitter yüzde 9, Snap ise yüzde 4 değer kaybı yaşadı.

500 milyar dolar piyasa değeriyle ABD’nin en büyük şirketlerinden olan Facebook, Cambridge Analytica skandalının ortaya çıkmasının ardından bir hafta içerisinde 50 milyar dolar değer kaybı yaşadı. Şirketin bir haftada yaşadığı değer kaybı, Ford, eBay ve Delta gibi dev şirketlerin piyasa değerlerinden bile fazla.

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70 milyar dolar değerinde 400 milyon Facebook hissesine sahip olan Mark Zuckerberg’in bir haftada kaybettiği para ise 7 milyar dolar oldu.