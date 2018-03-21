Cambridge Analytica skandalının ortaya çıkmasının ardından, WhatsApp’ın eş kurucularından Brian Acton Twitter hesabından takipçilerine Facebook’u silme çağrısında bulundu.

WHATSAPP’IN KURUCUSU 7 MİLYAR DOLARLIK SERVETİNİ NASIL HARCIYOR?

21 bin civarı takipçisi olan Acton, tweet’inde “Facebook’u silme zamanı geldi.” dedi.

— Brian Acton (@brianacton) March 20, 2018

Facebook, 2014 yılında 19 milyar dolar karşılığında WhatsApp’ı satın almıştı. Acton geçtiğimiz yılın sonuna kadar görevini sürdürdü ve ardından kâr amacı gütmeyen bir güvenli iletişim vakfı olan Signal Foundation’ı başlattı. WhatsApp’ın CEO’su ise hâlâ şirketin diğer kurucusu olan Jan Koum.

FACEBOOK’TAN 50 MİLYON KİŞİLİK SKANDAL! ORTAYA ÇIKARANI SUSTURDU!

Facebook, Cambridge Analytica isimli araştırma şirketinin 50 milyon kullanıcısının kişisel verilerini izinsiz şekilde aldığı ve politik amaçlarla kullandığının ortaya çıkmasıyla eleştirilerin hedefi olmuştu. Araştırma şirketi, ABD Başkanlık Seçimleri'nde Donald Trump için çalışmıştı.

Skandalı ortaya çıkaran Cambridge Analytica çalışanı Christopher Wylie ise Facebook, WhatsApp ve Instagram’dan yasaklandığını duyurdu.

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