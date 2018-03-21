ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Facebook’un 50 milyon kullanıcı verisini Cambridge Analytica’ya kasıtlı sunduğu şüpheleri doğrultusunda şirket hakkında soruşturma başlattı.
Geçtiğimiz hafta sonu The Guardian Gazetesi tarafından ortaya çıkarılan skandal, Cambridge Analytica isimli şirketin milyonlarca ABD’li seçmenin verilerini Facebook’tan elde ettiğini ve politik amaçlarla kullandığını ortaya çıkarmıştı.
Christopher Wylie isimli eski bir Cambridge Analytica çalışanı tarafından detayları gazeteye anlatılan skandalda, toplanan kullanıcı verilerinin geliştirilen bir uygulama aracılığıyla seçmenlerin kararlarını etkilemek için Facebook üzerinde bir dizi psikolojik hareket gerçekleştirdikleri ayyuka çıktı.
Christopher Wylie, skandalı ortaya çıkardığı için Facebook’un sahibi olduğu tüm sosyal ağlardaki hesaplarının kapatıldığını duyurdu.
FTC, soruşturmanın Facebook ile 2011 yılında kullanıcı verilerinin güvenliği konusunda yaptıkları anlaşmanın ihlal edilip edilmediğinin anlaşılması için gerçekleştirdiğini açıkladı. Facebook, komisyona gizlilik özelliklerini geliştireceklerini ve üçüncü tarafların kullanıcı verilerine izinsiz erişimine izin vermeyeceğini taahhüt etmişti.
FTC ile Facebook arasında yapılan anlaşma gereğince, Cambridge Analytica tarafından verileri çalınan her bir kullanıcı için Facebook’a 40 bin dolar ceza kesilebilir. Bu meblağın 50 milyonla çarpımı (2 trilyon dolar) ise Facebook’u tarihinin en büyük finansal krizine sokabilir.
FTC’nin yanı sıra İngiliz Bilgi Komisyonu da konuyla ilgili harekete geçti. Komisyon, Cambridge Analytica’nın aynı yöntemle İngiltere’deki Brexit referandumunun sonucuna da etki etmiş olabileceğinden şüpheleniyor.
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