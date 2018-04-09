HT Magazin'de yer alan habere göre, geçtiğimiz cuma vizyona giren ‘Can Feda’ filminin başrol oyuncuları Burak Özçivit ve Kerem Bürsin, Gaziantep’te sinemaseverlerle buluştu.

Büyük ilgiyle karşılanan ünlü oyuncular, alışveriş merkezindeki sinema salonlarını tek tek gezip hayranlarıyla selfie çektirdi.

İkili, basının sorularını da yanıtladı. Filmin hazırlık sürecinde ne tür bir eğitimden geçtikleri sorusuna Özçivit “Kerem’in eğitimleri biraz daha teknik üzerineydi ve fiziksel anlamda çok zorlukları oldu. G testine girdi. Zorlayıcı bir test. Ben de denemek istedim ama, ben de özel timle beraber kampta olduğum için benim zamanım olmadı” sözleriyle cevap verdi.

Gaziantepli olan Burak Özçivit seyircilere “Hemşerilerim nasılsınız?” diye seslendi.

Kerem Bürsin, filmle ilgili “Sırf bir aksiyon ya da savaştan ibaret değil bu film. Türkiye’de daha önce böyle bir iş yapılmadı” dedi.

Film, 6 kişiden oluşan Türk ordusunun özel timinin teröristlere karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor.