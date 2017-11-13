Caner Erkin idmana çıktı

Ligde oynanan Medipol Başakşehir maçının ardından 6 maç ceza alan ve 13 gündür izinli olduğu gerekçesiyle antrenmanlara katılmayan Caner Erkin bugün yapılan idmanda takımla birlikte çalıştı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı. Siyah-beyazlı ekip, üç takıma ayrılarak dört kaleden oluşan minyatür kale oyunun ardından, yaptığı çift kale maç ile antrenmanı noktaladı.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Sırbistan Milli Takımı'ndan dönen Dusko Tosic ile Mustafa Pektemek takımdan ayrı düz koşu yaparken milli takım kamplarında bulunan Babel, Mitrovic, Pepe, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Orkan Çınar'ın yanı sıra izinli olan Lens de antrenmana katılmadı.

Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.