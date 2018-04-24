Asena Atalay da Caner Erkin'in oğluyla hiçbir şekilde ilgilenmediğini ifade etmişti. Caner Erkin'den o iddialara gönderme olarak yorumlanan bir hamle geldi.

Futbol kariyerini Beşiktaş forması altında sürdüren Caner Erkin geçen yıl oyuncu Şükran Ovalı ile dünya evine girmişti.

YENİDEN BABA OLMAYA HAZIRLANIYOR

Şimdilerde yeniden baba olmaya hazırlanan Caner Erkin, sosyal medya hesabından ilk evliliğinden olan oğlu Çınar ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

'CANER OĞLUYLA İLGİLENMİYOR' DİYEN ASENA'YA GÖNDERME

Caner'in bu hamlesi 'Caner oğluyla ilgilenmiyor' diyen Asena Atalay'a gönderme olarak yorumlandı.

'GÜLÜŞÜNÜ DÜNYALARA DEĞİŞMEM'

Caner Erkin Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

"Canım oğlum değişmem gülüşünü dünyalara... Sen gül hep, gülelim beraber. Bayramın kutlu olsun seninle beraber tüm çocukların..."