Bundan yıllar önce daha yerli diziler bu kadar popüler değilken ekranda evlilik yarışmaları vardı. Aynı evde toplanan genç kadınlar ve erkekler, birbirlerini tanıyıp yeni bir hayatda yeni bir yuvaya ve elbette göz kamaştırıcı hediyelere sahip olmak için çaba harcıyorlardı. Katılan herkes evlenemedi ama bu evlilik yarışmalarının çıkardığı en ünlü kişi ise Tülin Koca oldu.

MEMLEKET MESELESİ HALİNE GELMİŞLERDİ

Tülin ile erkek yarışmacılardan Caner Toygar birbirleriyle yakınlaştılar. Hatta herkes evleneceklerine kesin gözüyle bakıyordu ama beklenen olmadı. Tülin ile Caner'in evlenmesi kelimenin tam anlamıyla bir 'memleket meselesi' haline geldi. Yarışma bitti, Tülin ile Caner evlenemediler ama her ikisi de bu sabun köpüğü şöhretin keyfini sonuna kadar çıkardı. Tülin Koca, çeşitli programlara konuk oldu.

KAFASINDA BARDAK KIRMIŞTI

Ancak Koca'dan gelen son haber Eskişehir'deki köyüne döndüğü yolundaydı. Ama en çok kendinden söz ettiren Caner Toygar oldu. Bir dönem kısa süren bir dizi serüveni yaşadı.

Sabah kuşağında yayınlanan çeşitli programlara katıldı. Kafasında bardak kırmak da dahil bir çok ilginç performans sergiledi ekranlarda. Bir de albüm çıkardı Caner, ama bir türlü beklediği şöhrete kavuşamadı. Bir süre taksicilik yapan Caner'in daha sonra da köftecilik yapmaya başladığına dair haberler geldi. Herkesin Caner ile evlenmesini dört gözle beklediği Tülin Koca ise yarışmanın sona ermesinin ardından bir süre daha ekranda göründü. Sonra da köyüne geri döndü.

Bir dönem Koca'nın hayatının aniden kazandığı şöhret yüzünden darmadağın olduğu konuşuldu. Hatta Tülin'in bu yüzden tedavi bile gördüğü haberleri basına yansıdı. Ama aradan geçen bunca zamana rağmen hayranları Tülin Koca'yı unutmadı.

HAYRANLARI HALA UNUTMADI

Adına kurulan Facebook sayfası aktif olarak güncelleniyor. Takipçilerin en çok merak ettiği ise Tülin Koca'nın evlenip evlenmediği. Hayranlarının kurduğu Facebook sayfasında yer alan bilgilere göre Tülin Koca hala hayatının aşkını bulup evlenmedi. Bir dönemin en ünlü TV simalarından biri olan Tülin Koca ailesiyle birlikte Eskişehir'de yaşamını sürdürüyor