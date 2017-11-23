Oğlunu boğarak öldüren cani anne tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Stat Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında oğlu Talha Keleşoğlu'nu boğarak öldüren anne Z. K. gözaltına alınmış, sabah saatlerinde alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edilmişti.

DHA'nın haberine göre; savcıya ifade veren anne Z. K. nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşına çıkan K. "Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan T.Y., ise adli kontrol şartı ile serbest kaldığı öğrenildi.

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