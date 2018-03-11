Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz konuşuyor...
'' UEFA'YA SUNUM YAPARKEN TÜRKİYE'YE DESTEK OLMALARINI SÖYLEDİK''
''Eski yönetim, UEFA'ya verdiği sözleri tutmamış. Zarar etmeyeceğim deyip, 500 milyon TL zarar etmiş. Biz, insanların kafasını bulandırıp şark kurnazlığı yapmayız. Realite ortada. UEFA'ya yaptığımız sunumda çok sert sorular geldi. Birinci ağır soru, 'Siz bize vaatlerde bulundunuz, 5 kat daha fazla yükle geldiniz. Yine vaatlerde mi bulunacaksınız?' oldu. Biz 30 sayfalık sunum yaptık, bizden önceki yönetimin yaptığı sunum 1 sayfalık. Biz ikinci yılda borçları sıfırlamayı hedefliyoruz. Benim taahhüdüm bu. Biz bundan çekinmeyiz çünkü en kötüsüne göre yaptık bu senaryoyu. UEFA'ya sunum yaparken Türkiye'ye destek olmalarını söyledik. Galatasaray ile yatıp kalkıyoruz değil, futbol ile yatıp kalkıyoruz dedik. Orada Fenerbahçe ve Beşiktaş için de yardım istedik. Onların tabii ki bana ihtiyaçları yok. Büyük camialar ve kendi güçleri var, bana düşmez ancak ben altını çizmek istedim.
''FATİH TERİM, FLORYA'YI BAŞTAN YARATTI''
''Fatih Terim çok önemli bir isim. Futbolcular ile teknik kadro arasındaki gerginliği giderdi. Florya'yı baştan yarattı. Aslan yattığı yerden belli olur misali Florya bambaşka bir çehreye kavuştu. Fatih Terim, Galatasaray'a geldiği 4. gününde Florya'dan 12 kamyon maloz çıkarttı. Bana diyorlar ki; 'Enkaz edebiyatı yapma'. Arkadaşım zaten ben bunu yapmam. Ben savaşçı bir karakterim. Dertlendim biraz bu konulardan. Plan projeyle geldim. 5 yıllık kalkınma projesiyle geldim. Özel iktisat kurumlarına bağlı bir insanım. 1960'lı yıllardaki planlı kalkınmaların bizim yaptığımız 5 yıllık plan ile benzerlikleri var. Sorunlar öyle ötelenmiş ve birikmiş ki 1 yıl sonra neler olacağını bilmiyoruz. Kulübe girişi yasakladık. Gece 11'lere kadar bizim arkadaşlarımız çalışıyor. Hukuksal süreci 300'ü geçmiş dava var ama bunları aşacağız. Biz bunları aşarak gidiyoruz. Galatasaray o kadar güçlü ki tüm bunları rahatlıkla aşabilir. Ben bunları seçilmek için söylemiyorum. 'Galatasaray'da görev alınmaz, verilir' deniyor. Bu ne demektir Allah aşkına? Belli bir güç geliyor, sizi alıyor başkan yapıyor. Böyle bir şey olur mu? Herkes, derin Galatasaray'dan bir görev bekliyor.''
''GOMIS'İN GÖNDERİLECEĞİNE DAİR İDDİALAR DOĞRU DEĞİL''
''Gomis'in fazla ücret aldığı için gönderileceği kesinlikle yalan. Gomis, umarım bizde idol olur. Biz sadece futbolcu değil, aynı zamanda da karakter arıyoruz. Rakibine saygılı ve ölümüne mücadele eden futbolcu arıyoruz.''
''ABDÜRRAHIM ALBAYRAK'I 25 YILDIR TANIMAMIŞIM''
''Ben Abdurrahim Albayrak'ı 25 yıldır hiç tanımadığımı anladım. Milyonlarca dolarlık şirketin sahibi işi gücü bırakıyor futbolcuların en ufak sorunları ile ilgileniyor. Birinin kilidi bozulsa gidiyor.''
''AZİZ YILDIRIM'A SAYGI DUYUYORUM''
''Şike sürecinde sert söylemlerim de oldu. Sevgi duymak zorunda değilsiniz ama saygı duymak zorundasınız. 20 yıldır bir camianın başında kaldığı için Aziz Yıldırım'a saygı duyuyorum.''
GALATASARAY'IN KADIKÖY'DE KAZANMA ŞANSI VAR MI SORUSU ÜZERİNE...
''Her şeyin bir ilki vardır. İnşallah bu sefer bu olacak.''
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.