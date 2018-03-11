Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz konuşuyor...

'' UEFA'YA SUNUM YAPARKEN TÜRKİYE'YE DESTEK OLMALARINI SÖYLEDİK''

''Eski yönetim, UEFA'ya verdiği sözleri tutmamış. Zarar etmeyeceğim deyip, 500 milyon TL zarar etmiş. Biz, insanların kafasını bulandırıp şark kurnazlığı yapmayız. Realite ortada. UEFA'ya yaptığımız sunumda çok sert sorular geldi. Birinci ağır soru, 'Siz bize vaatlerde bulundunuz, 5 kat daha fazla yükle geldiniz. Yine vaatlerde mi bulunacaksınız?' oldu. Biz 30 sayfalık sunum yaptık, bizden önceki yönetimin yaptığı sunum 1 sayfalık. Biz ikinci yılda borçları sıfırlamayı hedefliyoruz. Benim taahhüdüm bu. Biz bundan çekinmeyiz çünkü en kötüsüne göre yaptık bu senaryoyu. UEFA'ya sunum yaparken Türkiye'ye destek olmalarını söyledik. Galatasaray ile yatıp kalkıyoruz değil, futbol ile yatıp kalkıyoruz dedik. Orada Fenerbahçe ve Beşiktaş için de yardım istedik. Onların tabii ki bana ihtiyaçları yok. Büyük camialar ve kendi güçleri var, bana düşmez ancak ben altını çizmek istedim.

''FATİH TERİM, FLORYA'YI BAŞTAN YARATTI''

''Fatih Terim çok önemli bir isim. Futbolcular ile teknik kadro arasındaki gerginliği giderdi. Florya'yı baştan yarattı. Aslan yattığı yerden belli olur misali Florya bambaşka bir çehreye kavuştu. Fatih Terim, Galatasaray'a geldiği 4. gününde Florya'dan 12 kamyon maloz çıkarttı. Bana diyorlar ki; 'Enkaz edebiyatı yapma'. Arkadaşım zaten ben bunu yapmam. Ben savaşçı bir karakterim. Dertlendim biraz bu konulardan. Plan projeyle geldim. 5 yıllık kalkınma projesiyle geldim. Özel iktisat kurumlarına bağlı bir insanım. 1960'lı yıllardaki planlı kalkınmaların bizim yaptığımız 5 yıllık plan ile benzerlikleri var. Sorunlar öyle ötelenmiş ve birikmiş ki 1 yıl sonra neler olacağını bilmiyoruz. Kulübe girişi yasakladık. Gece 11'lere kadar bizim arkadaşlarımız çalışıyor. Hukuksal süreci 300'ü geçmiş dava var ama bunları aşacağız. Biz bunları aşarak gidiyoruz. Galatasaray o kadar güçlü ki tüm bunları rahatlıkla aşabilir. Ben bunları seçilmek için söylemiyorum. 'Galatasaray'da görev alınmaz, verilir' deniyor. Bu ne demektir Allah aşkına? Belli bir güç geliyor, sizi alıyor başkan yapıyor. Böyle bir şey olur mu? Herkes, derin Galatasaray'dan bir görev bekliyor.''

''GOMIS'İN GÖNDERİLECEĞİNE DAİR İDDİALAR DOĞRU DEĞİL''

''Gomis'in fazla ücret aldığı için gönderileceği kesinlikle yalan. Gomis, umarım bizde idol olur. Biz sadece futbolcu değil, aynı zamanda da karakter arıyoruz. Rakibine saygılı ve ölümüne mücadele eden futbolcu arıyoruz.''

''ABDÜRRAHIM ALBAYRAK'I 25 YILDIR TANIMAMIŞIM''

''Ben Abdurrahim Albayrak'ı 25 yıldır hiç tanımadığımı anladım. Milyonlarca dolarlık şirketin sahibi işi gücü bırakıyor futbolcuların en ufak sorunları ile ilgileniyor. Birinin kilidi bozulsa gidiyor.''

''AZİZ YILDIRIM'A SAYGI DUYUYORUM''

''Şike sürecinde sert söylemlerim de oldu. Sevgi duymak zorunda değilsiniz ama saygı duymak zorundasınız. 20 yıldır bir camianın başında kaldığı için Aziz Yıldırım'a saygı duyuyorum.''

GALATASARAY'IN KADIKÖY'DE KAZANMA ŞANSI VAR MI SORUSU ÜZERİNE...

''Her şeyin bir ilki vardır. İnşallah bu sefer bu olacak.''

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