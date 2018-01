CANLI | OY SAYIMI BAŞLADI

TOPLAM



DURSUN ÖZBEK: 633

MUSTAFA CENGİZ: 478

GEÇERSİZ: 35

1. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 68

MUSTAFA CENGİZ: 56

GEÇERSİZ: 3

2.SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 96

MUSTAFA CENGİZ: 68

GEÇERSİZ: 5

3.SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 113

MUSTAFA CENGİZ: 69

GEÇERSİZ: 9

BEYAZ OY: 2

4.SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 128

MUSTAFA CENGİZ: 78

GEÇERSİZ: 10

BEYAZ OY: 2

5. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 118

MUSTAFA CENGİZ: 109

GEÇERSİZ: 8

BEYAZ OY: 1

6. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 110

MUSTAFA CENGİZ: 98

SÜREKLİ GÜNCELLENECEKTİR...

GALATASARAY BAŞKANINI SEÇİYOR!

Galatasaray'da kararı 18 Aralık 2017'de alınan olağanüstü seçimli genel kurul başladı. Sarı-kırmızılılar, tarihinin 19. kez olağanüstü seçimine imza atarak yeni başkanını seçiyor! Galatasaray başkanlığı için 23 Mayıs 2015'te göreve gelen Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yarışıyor. Genel kurulda yapılan oylamanın ardından sarı-kırmızılılarda 100. dönem yönetimi belli olacak. Kulübün 36. başkanı unvanını Dursun Özbek elinde bulundururken, seçilmesi durumunda Mustafa Cengiz, 37. başkanı olacak.





Galatasaray'da seçim heyecanı!



































































































Galatasaray'da seçim heyecanı!

BAŞKAN ADAYLARI VE LİSTELERİ

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz başkanlık yarışı veriyor. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Mustafa Cengiz için ise sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

Yeni dönemde başkanlığa talip olan Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz'in yönetim kurulu aday listeleri şöyle:

DURSUN ÖZBEK

ASİL ÜYE: Özkan Olcay, Osman Kocaman, Nasuhi Sezgin, Mehmet Dedeoğlu, Can Topsakal, Ahmet Cebeci, İsmail Sarıkaya, Hasan Murat Atay, Ural Aküzüm ve Ali Yüce.

YEDEK ÜYE: Mehmet Onultan, Cevat Genç, Burçin Aslan, Serdal Koç, Ozan Oral.

MUSTAFA CENGİZ

ASİL ÜYE: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz.

YEDEK ÜYE: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur.

SEÇİM ÖNCESİ İKİ BAŞKAN ADAYI DA SON SÖZLERİNİ SÖYLEDİ...

DURSUN ÖZBEK: ''EĞER 2.5 YILDA YAPTIKLARIMI ONAYLIYORSANIZ, DESTEĞİNİZİ BEKLİYORUM''

''Sayın Mustafa Cengiz'in temennilerine ben de katılıyorum. Galatasaray'a yakışan bir seçim olmasını diliyorum. Bu olmazsa olmazlarımızdandır. Dolayısıyla ben de yapılacak seçimin Galatasaray'a hayırlı olmasını ve Galatasaray'ın geleceğine daha büyük faydalar getirmesini diliyorum. Değerli Galatasaraylılar, hepimiz iki haftadır yoğun olarak çalışıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü'nü yönetmeye aday olan başkanlar olarak, medyada, TV'lerde, fırsat buldukları her yerde Galatasaray için yapacaklarını açıkladılar. Ben de 2.5 seneden bana verdiğiniz hizmet çerçevesinde Galatasaray'da tüm yaptıklarım zaten malumunuz. Bundan sonra yapacaklarım da zaten medyada açıkladım. Bir şey arzu ediyorum. Galatasaray'ın yarınlarının bugünden daha iyi olmasını istiyorum. Bir şey arzu ediyorum, Galatasaray'da huzur olsun istiyorum. Değerli Galatasaraylılar seçim dönemleri bir rekabet içinde geçer bu Galatasaray'da tatlı rekabet olarak geçer. Asıl rekabet bugünkü geldiğimiz ortamda dışarıda rakiplerimizle olandır. Çünkü gelişen futbol ekonomisini, sunduğu ekonomik koşulalr çok yüksek seviyede. An itibarıyla Süper Lig'deki şampiyonluk primi, katılınacak Şampiyonlar Ligi primleri yaklaşık 200 milyon Euro'ya denk geliyor. Bu çok büyük bir mebla. Her takım için çok önemli bir rakam. Ben bu sene Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklandım. Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki her türlü olumsuzluğa rağmen savaşmak üzere odaklandım. Çünkü bu bizim için çok önemli. Bir şeye daha odaklandık. Galatasaray'ın mali gücünün artmasına odaklandık. Eğer bugüne kadar yaptığım projeleri ve hizmetleri beğendiyseniz, istikrara yönelik, Galatasaray'ın geleceğine yönelik projelerine onayınız varsa desteğinizi rica ediyorum. Seçimin Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum.''

MUSTAFA CENGİZ: ''BU GÜZEL ORTAMIN BOZULMASINI İSTEMİYORUM. SEÇİM CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN''

''Bir tatil gününde, bir Kış günü, insan duygulanıyor. Bu koridorlara ve sınıfa bakınca, 7 öğrenci 1 sınıfta oturuyor ve bir karar alıyor. Maddi olanakları kısıtlı, kendi lise döneminizi de hatırlayın lütfen. Bir takım ve ekip oluşturmaya çalışıyor. Bu ekip 113 yıl sonra bugün bu koridorlarda ve bütün dünyada 100 milyona takın taraftar buluyor. Bu aslında sosyolojik olarak incelenmesi gereken müthiş bir olgu. Onların ruhu, gülümseyerek ve mutlu bir şekilde bizi izliyor. Biz onların gülümsemesini isterdik ki daha uygun bir zaman ve zeminde, eşit yarışma içinde olsun dilerdik ama böyle oldu. Şartlar bunu getirdi. Biz buna Türkçe'de çok güzel deyim var. Birçok şeyi karşılıyor. Camia için her şey hayırlı olsun. Burada yapacağımız konuşmayla kanaatinizin değişmeyeceğini biliyorum. Geçmiş 2.5 yılda, Dursun başkanıma yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarıyla birlikte çalıştı ve bugün seçime bizleri getirdi. Eleştirilerimi medyada ifade ettim. Burada bu dosthane, centilmen seçim havasında geçmesini istiyorum. Ortamın bozulmasını istemiyorum. İnsanların iyi niyetle, Galatasaray aşkıyla, hata da yapsa çarptığını biliyorum. Bu nedenle, Galatasaray'ı diğer olgulardan ayrı olarak daha centilmen daha ayırt edici olumlulukta müspet olarak ayırtn edici bir karaktere sahip olduğu inancındayım. Sevgili Ali Sami Yen de bu ruhla bu takımı kurdu. Affınıza sığınarak uzatmak istemiyorum. Lafın gelişi hep 'ben' diyorum ama sevgili Dursun başkana Ali Sami Yen'e ve bizden önce başkanlık yapmış tüm başkanlara ve en çok da buraya gelmeden, buraya sahip çıkan, sosyal varlığı sürdüren bu özverili davranışınıza teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim.''

Gazete Habertürk'ün gözünden başkan adaylarının artıları:

DURSUN ÖZBEK

SLOGANI: Gelenekten geleceğe... Gençlikle

ARTILARI: Takımın başına Fatih Terim'i getirmesi, Riva ve Florya projelerini hayata geçirmesi, yeni spor salonu ve başkanlıkta tecrübe kazanması

MUSTAFA CENGİZ

SLOGANI: Biz Galatasaray için varız...

ARTILARI: Sportif A.Ş.'ye Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak'ı alması, yeni heyecan yaratması, erken seçim yüzünden mayısta yeniden kongre vaadinde bulunması

SON SAATLERDEKİ AÇIKLAMALARI

Galatasaray başkan adayları Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz, son saatlere girilirken açıklamalar yaptı. Özbek, listesini oluştururken yönlendirildiği iddialarına sert bir cevap verirken "Kimseden akıl almadım" ifadelerini kullandı. Mustafa Cengiz ise Dursun Özbek'in üyelere baskı yaptığını söyleyerek "Bu çok tehlikeli" dedi. İşte adayların son saatlerde yaptıkları açıklamalar...

DURSUN ÖZBEK

Sarı-kırmızılı camiayı seçim heyecanı sararken, başkan Dursun Özbek dün medya mensuplarıyla bir araya gelip projeleri ve hedefleri hakkında açıklamalar yaptı. Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre “Benim derdim Galatasaray’ın şampiyonluğu” diyen Özbek, “Takımın seçimden etkilenmemesi için elimden geleni yapıyorum. Şampiyonluk primi bonusları çok yüksek, üst üste koyduğunuz zaman 250-260 milyon TL. Şampiyonluk yolunda mücadeleyi kendi içimizde değil, rakiplerimizle yapmamız lazım. O nedenle Mayıs 2018’e Galatasaray’ın huzurlu girmesi lazım. Bu nedenle seçim kararı aldık” diye konuştu. Sportif A.Ş.’nin 5. senede zarar etmemesi gerektiğini, Turkcell’le yapılan anlaşmadan 5 senede 20 milyon TL beklediklerini vurgulayan Özbek, Riva’dan kasaya 1,5 milyar TL girmesini beklediklerini, peyder pey bu rakamların geleceğini ifade etti.

ÖZBEK'TEN ABDURRAHİM ALBAYRAK AÇIKLAMASI Benim derdim Abdurrahim Albayrak’ın rakip listeye girip girmemesi değil. Benim derdim, pazartesi oyunculara 5 milyon dolar ödememiz lazım. Antalya’da onlar da bu halimi gördüler. Sonraki dönem de 30 milyon dolar daha. Galatasaray’ı erozyona uğratan konu kur farkı ve faizlerdir. 280 milyon dolar borç vardı. Şimdi banka borcu 177 milyon dolara inmiş. Emlak Bankası’ndan gelen parayı borca yatırdık. Bu sene sonu bir 70 milyon dolar daha gelecek ve biz borcu 100 milyon dolar seviyesine indireceğiz. Bu mali disiplin ve istikrarla olabilecek bir şey. Felaket seneryoları çizerek Galatasaray’a hizmet edilmez.

"HER DÖNEM AYNI ŞEYLER"

Listesiyle ilgili konuşurken Özbek’e gazetecilerden “Listenizi sizin yapmadığınız, statükonun etkisi olduğu söyleniyor. Derin Galatasaray, kulübü yönetiyor iddiaları var. Bunlar için neler söylersiniz?” sorusu yöneltildi. Başkan, böyle bir şeyin söz konusu olmadığının altını çizip “Statüko nedir? Elbette istişare edeceğiz birileri ile. Bugüne kadar kendi yapacağım işi kimseye pas etmedim. Kendi yapacağım iş için de kimseden akıl almadım. Bunlar şehir efsanesi. Sorsan statüko kim? Belli isimler dolaşıyor. Her seçim dönemi aynı şeyler. Onlar size geliyor. Bir şeyler anlatıyorlar, bak siz bu konuda şöyle zayıfsınız, şöyle yapmanız gerekir. Elbette istişare yapmaya ihtiyaç var. Ben ne derin Galatasaray’ı tanıyorum ne de statüko ile işim var. Ben kendim Galatasaray yönetimini kurdum. Günahıyla sevabıyla liste bana aittir” açıklaması yaptı.

"KEFALETİM OTELE BAĞLI"

“Denizbank’tan otel için 22 milyon dolar kredi tahsis edildi. benden kefalet istendi. 22 milyon doların 15’i otel için, kalanı futbolcu ödemelerine kullanıldı. Kefaletin şartı ise otel yapıldığı anda benim kefaletimin düşecek olması. Ben bundan kurtulmak için istesem, oteli apar topar bitiririm. Ama piyasa durgun, şartların düzelmesini bekledik. bu sene sonu itibarıyla projeyi bitirmiş olacağız.”

BAŞLIĞI KENDİSİ VERDİ: ALTIN ÇAĞA GİTMEK İÇİN HUZUR LAZIM

Medya mensupları, Dursun Özbek’e “Gazeteci olsanız, başlığınız ne olurdu?” sorusu yöneltti. Başkandan “Altın çağa gitmek için Galatasaray’a huzur lazım. ya da ‘Çilek almaktan vazgeçtik, çilek tarlası yapmak istiyoruz’ başlıkları olabilir” yanıtları geldi. Özbek, toplantıda da sürekli bu konulara vurgu yaparak “Ben altın çağa ulaşılması için elimden geleni yapıyorum. Kendimden feragat ediyorum, çoluğumun çocuğumun rızkından kesiyorum ve çalışıyorum” yorumunda bulundu.

MUSTAFA CENGİZ

Başkan adayı Mustafa Cengiz, rakibini yaylım ateşe tuttu. Mevcut başkan Özbek’in üyelere baskı yaptığını savunan Cengiz, “Üyelere, ‘Benden sonra tufan’ deniliyor. Çok tehlikeli. Galatasaray’da binlerce Mustafa Cengiz var. Üç kuruş para verip, Galatasaray’a sahip olamazsınız. Asla bunu düşünmeyin bile. Üyelerimiz eğer mevcuttan memnun iseler, Dursun Özbek’e oy atsınlar. Ama mutlaka sandığa gelsinler ve oy kullansınlar” şeklinde konuştu. Cengiz şöyle devam etti: “Buna baskın seçim denmez. Bu, yangından mal kaçırır gibi, ‘İlla ben başkan olayım. Başkası olmasın, hazırlıksız uykuda yakalansınlar’ anlayışıdır. Bir de seçime giremeyenleri suçluyor.”

"500 MİLYON BORCU 1 MİLYARA ÇIKARDI"

Daha önce “Titanik’teyiz, buzdağı yaklaşıyor, baloyu bırakın” uyarısı çok ses getiren Mustafa Cengiz, kulübün mali anlamda daha da kötüye gittiğini ileri sürdü. Cengiz şöyle konuştu: “Galatasaray’da taraftarların ve üyelerin farkına vardığı tehlikeyi maalesef mevcut yönetim hala görmemekte ısrar ediyor. En büyük sorun mali durum. Böyle önemli mal varlıkları kimsede yok. Biz bu aktiflerin elden çıktığını görüyoruz. Normalde böyle durumda borcunuzun azalması gerekir ancak maalesef mirasyedi gibi davranılıyor. Sayın başkan, 500 milyon lira aldığı borcu, 1 milyar liranın üzerine çıkardı. Bu gidiş, gidiş değil.”

"1000 GÜN İÇİN HAZIRLANIYORUZ"

Mustafa Cengiz, seçilmeleri halinde mayısta yeniden sandığa gideceklerini, ancak hazırlıklarını uzun vadeli yaptıklarının altını çizdi. Cengiz, “Sevgili Dursun Özbek, projelerin devamı için kalması gerektiğini ve 3 ayın yeterli olmayacağını söylüyor. Mayıs ayında seçime gideceğiz ama biz 3’er yıllık periyotlar için geliyoruz. 100 gün için plan yapıyoruz, 1000 gün için hazırlanıyoruz” dedi. Başkan adayı Cengiz, Sportif A.Ş.’ye de Burak Elmas, Abdurrahim Albayrak gibi tecrübeli isimleri getireceklerini tekrarladı.

HAYRİ KOZAK VE AHMET ÖZDOĞAN'DAN TEPKİ

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in aldığı olağanüstü genel kurul kararını değerlendiren kulübün eski başkan adayı Prof. Dr. Ahmet Özdoğan ve divan kurulu üyesi Hayri Kozak, bu karara tepki gösterdi. Mayıs 2015'te yapılan son seçimli genel kurulda başkan adayı olan Ahmet Özdoğan, "Bu karar sonrası insanlar, 'Bu bir baskın seçim gibi oldu.' diye konuşuyorlar. Gibi ifadesi fazla. Bunun adı baskın bir seçimdir." derken Hayri Kozak ise şunları söyledi: "Fevkalade rahatsız oldum. Galatasaray'la ilgili çok önemli konuların tartışıldığı ortamda, son derece sürpriz bir kararla, oldukça sınırlı bir süre içerisinde seçime gidilmesi akıl alır gibi değil. Ciddiyetle bağdaşır tarafı yok. Koskoca Galatasaray Kulübünde, 'Teknik direktör Tudor'u gönderdik, ayrıca olağanüstü genel kurul kararı da aldık' şeklinde karar verilmemeli. Siz milyonlara hitap ediyorsunuz. Erken seçim kararı ilan edilirken, bu kararın alınmasıyla ilgili gerekçeler de hemen söylenmeliydi"

İLK AÇIKLAMALARI

İhtiyaç duyulduğu için erken seçime gittiklerini vurgulayan Özbek, "Mayıs 2018'e giderken, mevcut yönetimin daha güçlenmesi ve daha başarılı sonuçlar alması gerekliliği hasıl olmuştur. Bu süreçte kulübümüz çok güçlü olmak zorunda. Çünkü Mayıs 2018, Galatasaray için çok kritik bir tarih. Artık kenetlenme zamanı. Bu süreçte şampiyonluk ve Galatasaray Sportif AŞ üzerindeki haklarımızı korumak üzere bir araya gelmemiz lazım." diye konuştu.

Seçimde yenileyeceği yönetim listesi için şu ana kadar kimseyle görüşmediğini anlatan Dursun Özbek, "Seçim kararını dün akşam aldık ve bundan sonra beraber yürüyeceğimiz arkadaşlarla görüşeceğim. Galatasaray'a hizmet etme arzusunda olan kim varsa görüşeceğim. Herhangi bir ayrımım yok. Hizmete davet edilen kişiler lütfen artık kaçmasın. Bir sırat köprüsünden geçiyoruz ve güç birliğinin büyük faydası olacaktır." ifadelerini kullandı.

ÖZBEK'TEN 3 YIL VURGUSU!

Başkan Özbek, yeni seçilecek yönetimin süresinin, 3 yıl olacağına dikkati çekerek, "Tüzüğümüz de belli. Biz geçmiş dönemde de yaşadık. Sayın Ünal Aysal ikinci döneminde seçime giderken de 3 yıl olarak açıklanmıştı. Polemik yaratmak uğruna bazı şeyleri zedelememekte fayda var. Bugün bir ihtiyaç hasıl olmuştur. Her kim yönetime gelecekse, projelerini uygulamak için önünde zamanının olması lazım." şeklinde konuştu.

"YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ SEÇİM"

Galatasaray'da başkanlığa aday olduğunu açıklayan Mustafa Cengiz, 21 Aralık 2017'de "Dursun Özbek yönetiminden hoşnutsuzluk var. Bu hissediliyor. Genel eğilim bu yönde. İnsanlar, bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkında." dedi.

Kulübün mali, idari ve sportif anlamda başarısız olduğunu savunan Cengiz, yine de Dursun Özbek yönetiminin süresini doldurmasını beklediklerini vurgulayarak, "Seçimin Mayıs 2018'de yapılmasını isterdik. Hangi düşünceyle, yangından mal kaçırır gibi, adaylara bir haftalık hazırlık süresi vererek, 3 hafta içinde seçime gitme kararı aldı bilmiyoruz. Tüzük bakımından ve hukuki açıdan tartışmalı bir durum." diye konuştu.

CENGİZ'DEN MAYIS 2018'DE SEÇİM AÇIKLAMASI

Cengiz, seçilmesi durumunda mayıs ayında olağan genel kurulu yapacağını vaat etti.

Seçilecek yönetimin görev süresiyle ilgili tartışmalara değinen Cengiz, "Bu konuda en değerli hukukçulardan görüş de alsanız, iki farklı yorum çıkarırlar. Mevcut tüzük bu konuda berbat. Sırf bu nedenle, seçildiğim takdirde, şampiyon bile olsak, mayıs ayında olağan genel kurula gideceğim. Çünkü bu durum benim içime sinmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

CENGİZ'DEN TERİM AÇIKLAMASI

Mustafa Cengiz, Galatasaray Futbol Takımı'nın bir teknik direktörü olmadığını hatırlatırken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taraftarımız bizim için çok önemli. Ben, onların ne dediğine bakarım. Çünkü ben de taraftarım. Tribünleri dolduran, harçlığını, maaşını, zamanını veren onlar. Taraftarın sesini dinlememiz gerek. Onların genel eğilimi, Fatih Terim'den yana. Sebebi de geçmişte yaşattığı başarılar. Şu anda da bir görevi yok. Seçilirsem ilk görüşeceğim isim Fatih Terim'dir. Taraftarımız Fatih Terim'i işaret ediyor, ben de 'Terim' diyorum. Mümkünse onunla uzun soluklu bir sözleşme yapmak isterim. O bir Galatasaray markası. Belki üst akıl olur, yanında bir teknik direktör bulunur. Oturup konuşulması gereken konular."

ÖZBEK'TEN TERİM HAMLESİ!

Galatasaray'da Igor Tudor'dan boşalan koltuğa, Dursun Özbek ve yönetimi tarafından Mustafa Cengiz'in de görüşeceğini açıkladığı Fatih Terim getirildi. Sarı-kırmızılıların başına 4. kez geçen Fatih Terim'le 22 Aralık 2017'de 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

ÖZDOĞAN'DAN ESKİ BAŞKAN YARSUVAT'A ÇAĞRI

Galatasaray'ın eski yöneticisi Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, sarı-kırmızılı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunu protesto ederek başkan adayı olmayacağını belirterek, eski başkan Duygun Yarsuvat'ı 27 Aralık 2017'de göreve çağırdı.

AHMET ÖZDOĞAN'DAN 'İBRA ETMEYECEĞİZ' AÇIKLAMASI! Eğer seçim 3 yıllık olursa, Dursun Özbek'i mart ayında mali genel kurulda ibra etmeyeceğiz. Bundan sonra hukuki hakların hepsini kullanacağız. Bu konuda çok kararlıyım.

Seçim kararının Galatasaray'ın ortak aklına uygun olmadığını vurgulayan Özdoğan, "Alınan seçim kararı, 1905 ruhuna kurulan bir tuzaktır. 30 aylık yönetimin mali, sportif, idari karnesinde hiçbir başarısı yoktur. Galatasaray Sportif AŞ'nin bağımsızlığı tehlikededir. Ocak 2018 seçim kararını protesto ediyoruz. Bu nedenden dolayı bu tuzak seçime girmeyeceğiz." dedi.

Galatasaray Kulübünün eski başkanı Duygun Yarsuvat'ı göreve çağıran Özdoğan, şöyle konuştu:

"Duygun Yarsuvat'a sesleniyoruz; talebeniz Galatasaray'da gizli darbe yapmıştır. Yarsuvat'ı, öğrencisini doğru yola getirmesi için başkan adaylığına davet ediyoruz. Bu seçim, 4 ay için yapılmalı. 4 ay sonra tekrar seçim yapılmalı. Galatasaray, teamüllerine uygun yönetilmelidir. Ocak 2018 seçimi, Galatasaray ortak aklının değil, emaneti taşıyamayanların bir kararıdır."

29 ARALIK 2017'DE LİSTELER TESLİM EDİLDİ

Sarı-kırmızılı kulübün Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, GSTV'de katıldığı "Gündem Özel" programında olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olan Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz'in listelerini açıkladı.

İrfan Aktar, olağanüstü genel kurulda seçilecek yönetim kurulunun görev süresinin 3 yıl olacağını belirtti.

ÖZBEK'TEN YENİ YIL MESAJI Yeni bir yılı karşılamanın heyecanı ve umudu içindeyiz. Galatasaray olarak 112 yıllık bir geleneğin ve başarı idealinin temsilcisiyiz. İnanıyorum ki 2018 yılında da bu idealin peşinden azimle ve inançla tek vücut olarak gideceğiz. Çalışmalarımızın karşılığını aldığımız bir yıl olması umuduyla 2018'in tüm dünyaya huzur, barış; ülkemize ve camiamızı sonsuz başarılar getirmesini temenni ediyorum.

CAN TOPSAKAL'IN İSTİFASI VE YENİ LİSTEDE BULUNMASI

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, basketbol şubesindeki görevlerinden ayrıldı. Basketbolda kadın ve erkek takımlarının beklentilerin altında kalan performansları sonrası sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki gören Topsakal, başkan Dursun Özbek'in olağanüstü genel kurul için belirlediği yeni yönetim listesinde de yer alıyor.

ÖZBEK'TEN "ZOR ZAMANLARDA CESUR KARARLAR VERMEK GEREKİR" AÇIKLAMASI

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün önemli kararlar aldığı bir ayı geride bıraktıklarını bildirdi. Özbek, kulüp dergisinin ocak sayısındaki yazısında, aldıkları kararların Galatasaray'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

Hayatımın her döneminde zor zamanlarda cesur kararlar vermenin gerekliliğine inandım. Futbol takımımızın lige yaptığı iyi başlangıcın ardından yaşadığı kayıplar karşısında bir refleks göstermemiz gerektiği konusunda fikir birliğine vardık.

Gece gündüz demeden her dakikamızı 'Galatasaray'ı nasıl daha iyi bir yere getiririz.' düşüncesi ile geçiriyoruz. 2018 Mayıs ayına giden süreç, ektiğimiz meyvelerin tohumlarını toplamak adına, biz Galatasaraylıların her zamankinden daha fazla kenetlenmesi ve tek vücut hareket etmesi gerektiği bir dönem olacak. Şems-i Tebrizi'nin 'Düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını.' şeklinde çok güzel bir sözü vardır. Galatasaray için çok önemli kararlar almak zorundaydık. Biz de bu itibarla düzen bozulur, hayat altüst olur diye korkmadık. Çünkü Galatasaray'ın hiç olmadığı kadar ferasetli bir duruşa, cesur kararlara ve fedakarlıklara ihtiyacı var. Ben ve çalışma arkadaşlarım bu duruşun, kararların ve fedakarlıkların sahibi olacağız."

DİVAN KURULU TOPLANTISI'NDA MUSTAFA CENGİZ'DEN ÖNEMLİ MESAJLAR!

Galatasaray Kulübünün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı yapılırken olağanüstü genel kurulda başkan adayı olan Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek, üyelere hitap etti. Gayrettepe Dedeman Otel'de İrfan Aktar başkanlığında düzenlenen toplantıda ilk olarak Mustafa Cengiz kürsüye geldi. Galatasaray'da teamüllere aykırı şekilde bir baskın seçim yapıldığını söyleyen Mustafa Cengiz, "Şimdi biz bunun hukuki boyutlarıyla uğraşmıyoruz. Madem er meydanı açıldı, ben çıkarım." dedi.

Devlet bürokrasisi ve özel sektörde çalıştığı hiçbir dönemde düzgün işleyen bir yapı devralmadığını aktaran Cengiz, "Hep sıfırdan aldım, kendim yapmak durumunda kaldım. Bu arzu edilen bir şey değil ama kaderim bu. Açık ve şeffaf bir yönetim vadediyorum. Asla yalan söylemem, boş vaatlerde bulunmam." diye konuştu.

Kulübün mevcut tüzüğünün hazırlayıcıları arasında bulunduğuna dikkati çeken Mustafa Cengiz, "Bize göre seçilecek yönetimin süresi 3,5 yıl olamaz. Bunu doğru yola oturtmamız gerekir. Bu misyonla, mayıs ayında şampiyon olsak bile seçime gideriz diye tekrar söylüyorum. Bizim sözümüz senettir." ifadelerini kullandı.

Cengiz, mayıs ayındaki normal seçim süresine kadar 75 iş günü süre bulunduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Her şeyi hallederim, borcu indiririm, Galatasaray Sportif AŞ'yi kara geçiririm gibi afaki söylemlerde asla bulunmam. Yutamayacağım lokmayı da ısırmam. Peki ne yapacağız? Şu anda yönetim Riva ve Florya'yı sattı. Kemerburgaz'a yeni tesis, bir de yeni salon projeleri var. İnşallah temelinden de altın çıkar. Ben mali, idari ve sportif ön çalışmalar yapacağım. Öncelikle Galatasaray'ı bir sisteme oturtacağım. Bağımsız bir denetim şirketine durumumuzu inceleteceğiz. En büyük sorun borç yönetimi. Borçları mutlak yapılandırmamız gerekir. Döviz borçlandırmalarını liraya çevirmemiz şart."

Riva ve Florya arazilerinin Emlak Konuk Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı ile değerlendirilmesi çalışmalarına değinen Cengiz, "Benim o projeyi daha iyi hale getirmem gerekir. Projelerin, iki tarafın da kazanacağı şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Geliri en az 600 milyon dolar seviyesine çıkarmak için yetkililerle oturup konuşacağız." şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'DA SEVGİSİZLİK GÖRÜYORUM"

Mustafa Cengiz, kulüp içinde yaşanan olumsuz bir durum olduğunu savunarak, "Galatasaray'da bir ötekileştirme, sevgisizlik görüyorum. 'Muhalefet', 'liseci', 'kafatasçı' deniyor. Bunlar, kurucu değerlerimize aykırı şeylerdi. Burada olsalardı, Ali Sami Yen ve arkadaşları ağlarlardı. Biz armanın aşıklarıyız. Birbirimize saygılı olalım." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin, içinde eski başkanların yer aldığı, idari anlamda bir yüksek istişare konseyi kurmayı düşündüğünü belirten Cengiz, kulüp üyeliği için de sadakata dayalı bir sistem planı olduğunu duyurdu

Öte yandan, kulübün mali raporlarıyla ilgili yaptıkları talebin 6 gündür halen karşılanmadığını söyleyen Cengiz, konuşmasının sonunda yönetim aday listesindeki isimleri üyelere takdim etti.

DURSUN ÖZBEK'TEN KONGRE ÖNCESİ MESAJLAR...

Kürsüye gelmesinin ardından ilk olarak yönetim aday listesindeki isimleri üyelere tanıtan Özbek, eski başkanlardan Ünal Aysal'ı eleştirdi ve neden seçim kararı aldığını açıkladı. Yönetim olarak Galatasaray'ın başarısı için çalıştıklarını anlatan Özbek, "Sayın Fatih Terim'i getirirken de diğer çalışan arkadaşlarımızı getirirken de Galatasaray'ın menfaatlerini düşünerek karar verdik. Galatasaray'ın menfaatleri her zaman kişisel menfaatlerin üzerinde yer aldı. Her türlü fedakarlığı yaptık. Yönetim olarak hatalar da yaptık ama Galatasaray'a hayatta yanlış yapmadık." diye konuştu.

"NEDEN SEÇİME GİDİLİYOR?"

Dursun Özbek, kulübün mevcut gündeminin seçim olduğunu hatırlatarak, "Neden 20 Ocak'ta seçime gidiliyor. Bunu size izah edeceğim. Çok hassas ve iyi anlaşılması gereken bir konu." dedi.

Seçim kararının muhtelif sebepleri bulunduğunu aktaran sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Şampiyonluğa gidiyoruz, en kuvvetli adayız, hemen düğmeye basıldı. Sayın Fatih Terim'e kadar uzandı. Yönetimin basiretsizliği, takımın şampiyon olamayacağı söylendi. Ne yazık ki Galatasaraylılar tarafından ortaya atıldı bunlar. Mayıs ayı sportif manada çok kritik. Galatasaray'ın menfaatine halel gelmemesi için seçimi öne aldık. Kim seçilirse seçilsin, yeni yönetim 3 yıl için göreve gelmeli. Tüzük gereği 2,5 yıla da indirilebilir ve yine mayıs ayında yapılabilir." şeklinde konuştu.

Mayıs ayına kadar olan süreçte Galatasaray'ın çok önemli gündemleri olduğunu ve seçimi erkene alarak bu süreci en iyi şekilde atlatmayı planladıklarını dile getiren Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray Sportif AŞ kar etmeli. Mayıs ayında beklediğimiz başarılara ulaşabilmesi için yeni kaynaklar ortaya çıkarmamız lazım. Bunun için de mevcut yönetimin kısa süresi olmaması lazım. Finansal yapımız, yaptığımız projeler çerçevesinde iyileşmeler gösteriyor. Biz 216 milyon dolar devraldık ve şu anda 179 milyon dolara indi. Borç alacak farkımız da 327'den 270 milyon dolara inmiştir. Bunların ışığında, bizim finansal yapıyı sürdürülebilir hale getirmek için desteğe ihtiyacımız var. Bunun için de süre lazım. Ben sizden projeler için yetki alırken, Riva ve Florya'dan 1,5 milyar lira elde edeceğimizi söyledim. Şu anda bu rakamı da geçeceğiz. Zihinleri bulandırmak için araziler satıldı deniyor. Hasılat paylaşımı sözleşmesinin detayları var her yerde. Florya'da daha ihaleye dahi çıkmadık. Bu projeler için zamana ihtiyacımız var."

Kemerburgaz'da kulübe 137 dönüm arazi tahsis edildiğini aktaran başkan Özbek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyorum. İşte 49 yıllık üst kullanım hakkının olur yazısı. İstanbul Defterdarlığı'nda son çalışmaları yapılıyor tapulama için. Stada 7 dakika mesafede. Bir an evvel buraya taşınalım ki Florya'da çalışma başlasın. Yine bunun için de yeni tesis inşa edilmeli. İnşaat için de Emlak Konut Gayri Menkul Ortaklığı ile görüştüm. Tüm bu süreç işliyor. Bize zaman gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Telekom Stadı yanına inşa edilecek spor salonuyla ilgili eleştiriler aldıklarını aktaran Özbek, stat çatı sorunu, stat irtifa hakkı sorunu ve yapılacak salon arasındaki ilişkiye değinerek, "Stat çatısının açılır kapanır kısmının yapılmamasıyla başlayan sorunun sonucudur spor salonu. Biz Spor Genel Müdürlüğüne 90 milyon lira vermeyelim, salonu yapalım taahhüdüne girdik. Salonun da isim hakkını satmak suretiyle sponsorlarla yapmak için harekete geçtik. Bunun için de daha fazla süreye ihtiyacımız vardı yönetim olarak. Seçimi öne alma zaruretimiz vardı. Önümüzdeki süreyi Galatasaray'a kazandırmak istiyorum. Ben söz verdiklerimi yaptım, projelerin bitirilmesi için süreye ihtiyaç var." şeklinde görüş belirtti.

Özbek, "Galatasaray'ın menfaatine olmayan hiçbir şeyi önünüze getirmedim. Galatasaray'ın çekişmeye, kavgaya değil, huzura ihtiyacı var. Seçimin Galatasaray'a huzur getirmesi dileğiyle." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Öte yandan, görüşmeler bölümünde üyelerden Ayhan Özmızrak'ın kullandığı bazı ifadelere sinirlenen Özbek tekrar söz alarak, "Değerli kardeşim Ayhan Özmızrak'ın kürsü dokunulmazlığına büyük saygımız var ama ifadelerine dikkat etmesini rica ediyorum. Galatasaray başkanını genel kurul seçmiştir. Galatasaray başkanına, 'Senin paşa gönlün nasıl istiyorsa.' sözleriyle hitap edilmesini uygun buluyor musunuz? Ben kendisinin konuşma tarzına tahammül edemedim. 'Paşa gönlün.' diyor. Bu ne demek ya?" karşılığını verdi.



DİVAN KURULU TOPLANTISI'NDA TEPKİ!

Kürsüye gelen üyelerin önemli bir bölümü, alınan erken seçim kararını eleştiren ifadeler kullandı. Üyelerden Hayrettin Kozak, erken seçim kararından vazgeçilip, mayıs ayında olağan seçimin yapılması için hala geç kalınmadığını vurgularken, kulüp eski yöneticisi Hamdi Yasaman da yapılan işlemin yasal olmadığını ileri sürdü.

ÖZBEK'TEN "İMZA TOPLAYANLAR TÜYDÜ" AÇIKLAMASI!

Başkan Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le birlikte, sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampında basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Özbek, seçimle ilgili olarak "Mayıstan eylüle kadar imza toplayanların hepsi tüydü." dedi.

ALTAYLI'DAN ÖZBEK'İN "TÜYME" AÇIKLAMASINA TEPKİ

Gazete Habertürk Yazarı Fatih Altaylı, Dursun Özbek'in "İmza toplayanlar tüydü" açıklamasına tepki gösterdi. Altaylı, Özbek'in açıklaması üzerine şunları söyledi:

"İmzacılar kaçmadı, onlardan biri de benim. O imzalar toplandığı sırada geçen sene nisan ayında divan kurulunda çıkıp 'Başkan yönetiminin en önemli isimleri istifa etti, zaten zayıf yönetimin vardı daha da zayıfladı. Lütfen mayıs ayında bir kongre yap, yönetimini yenileyebiliyorsan daha güçlü isimlerle tekrar aday ol, karşına çıkan biri varsa çıksın ve Galastasaray bir seçim yapsın' diyordu o imzacılar. O imzaların 'Biz adayız, bizim başkan adayımız şudur' gibi bir şeyi yoktu. 1100 imzacının ne kadarı gelir bilmiyorum çünkü bazılarının Galatasaray'a çok kızgın ve kırgın olduğunu biliyorum. Ama büyük bölümü sandığa gelerek Galatasaray'a ve Dursun Özbek'e tepkisini gösterecektir. Bir yere tüymüşlükleri yok. Bir yere kaçtığımız, tüydüğümüz yok. Biz Dursun Özbek yokken de vardık, o olmadığı zaman da olma ihtimalimiz kuvvetlidir. Ben Dursun Özbek'i hayatımda kongrede görmedim. Özbek'i hayatımda bir maçta, deplasmanda, Galatasaray'ın önemli bir organizasyonunda görmedim. O 1100 kişinin içinde deplasmanda dayak yiyeni de vardır, Galatasaray'ın genel kurulunda en önemli şeyler konuşulduğunda yönetimininde ihtiyaç olduğunda en önemli görevleri alanı da vardır. Onlar bir yere kaçmadılar, onlar oradalar Dursun Özbek hiç merak etmesin. Onlar Galatasaray'ı medyada yer almak, Galatasaray üzerinden prim yapmak, şöhret elde etmek, Galatasaray'ı ne olduğunu bilmediğimiz amaçları için kullanmadılar, onlar Galatasaray'ın pür-i pak evlatlarıdır. Galatasaray'ın iyiliğinden başka hiçbir şey istemezler, hakaret etmezler, 'Tüydü' demezler."

CENGİZ'DEN ABDURRAHİM ALBAYRAK VE BURAK ELMAS HAMLESİ

Bloomberg HT'de canlı yayına katılan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas'la ilgili konuştu. Cengiz, "Şunu vurgulamak istiyorum, mayısta seçime gideceğiz. Lütfen sandığa gelin, kaçmayın pasif olmayın. Özellikle yıpranmamış isimleri yönetime aldık fakat Sportif A.Ş.'ye şaibeli, hangi takımdan olduğu bilinmeyen isimleri değil Abdurrahim Albayrak, Burak Elmas gibi kardeşlerimizi alacağız. Onlarla temas ve görüşme halindeyiz. İnşallah onlar bizim Sportif A.Ş.'de olacaklar." ifadelerini kullandı.

