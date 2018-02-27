CANLI YAYIN | Akhisarspor - Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı start alıyor...
Kupada yarı final coşkusunun ilk yaşanacağı şehir ise Manisa'nın güzel ilçesi Akhisar olacak. Galatasaray, Akhisarspor'un yeni stadında rakibine ilk mağlubiyetini tattırmak için, Akhisarspor ise Galatasaray karşısında ikinci maç öncesinde final adına avantaj yakalamak için sahada olacak. Maçın hakemi Ankara bölgesi hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu olacak. Yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Serkan Çimen yapacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL İLK MAÇI
STAT: Spor Toto Akhisar Stadı
SAAT: 20.30
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
AKHİSARSPOR: Fatih, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Soner, Muğdat, Eray, Larsson, Seleznov
TD: Okan Buruk
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Serdar, Ahmet, Latovlevici, Selçuk, Tolga, Rodrigues, Yasin, Belhanda, Sinan
YEDEKLER: Eray, Maicon, Koray, Linnes, Donk, Hakan, Fernando, Nagatomo, Feghouli, Gomis
TD: Fatih Terim
YENİ STADIN İLK BÜYÜĞÜ GALATASARAY
Süper Lig'de üst üste 3 maçını kayıpsız geçen Ege temsilcisi, Türkiye Kupası'nda ilk defa yükseldiği yarı finalin ilk maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Ligin ikinci devresinden itibaren iç saha maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynamaya başlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu statta "Üç Büyükler" arasında ilk kez Galatasaray'la karşılaşacak. Ligde olduğu gibi kupada da Galatasaray'a karşı istediği sonuçları alamayan yeşil-siyahlı ekip, daha önce sarı-kırmızılı takımla kupada oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
YENİ STADINDA YENİLMEZ AKHİSAR!
Spor Toto Akhisar Stadı'nda 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 4 maça çıkan yeşil-siyahlı takımın bu maçlarda mağlubiyeti bulunmuyor. Spor Toto Akhisar Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Ege temsilcisi, ligde ise Antalyaspor'la 1-1 berabere kalırken, Bursaspor'u 1-0, Atiker Konyaspor'u ise 3-0 mağlup etti.
ÇIRAK, USTASINI KONUK EDİYOR
Sarı-kırmızılılarda futbolculuk kariyerinde toplam 7 şampiyonluk gören Buruk, bunlardan 4'ünü Fatih Terim yönetiminde yaşadı. Buruk, Terim'le UEFA Kupası ve 2 Türkiye Kupası da kaldırdı. Eski göz ağrısını bu kez kupadan elemeye çalışacak Okan Buruk, "Ligde son 3 maçı kazanarak çıkışa geçtik. İlk kez yarı final oynayacağımız kupada da finale çıkmayı çok istiyoruz. İlk maçta rövanş için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacağız" diye konuştu.
LİGDE OYNANAN MAÇI GALATASARAY KAZANDI
Sarı-kırmızılılar, kupada Sivas Belediye, Bucaspor ve Atiker Konyaspor'u eleyerek yarı finale çıktı. Akhisar ise 24 Erzincanspor, Ankara Demir, Boluspor ve Kayserispor'u eleyerek yarı finale yükseldi. İki takım arasında bu sezon ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 4-2 kazandı.
KUPADA 5. RANDEVU
Akhisarspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçların hepsi 2015-2016 sezonunda oynanandı. İlk olarak grupta eşleşen iki takım, daha sonra çeyrek finalde mücadele etti. Geride kalan 4 müsabakada Galatasaray 2 kez rakibini mağlup ederken, 2 maç da berabere bitti.
17.12.2015
Galatasaray: 2 - Akhisarspor: 1 (Çeyrek final)
19.01.2016
Akhisarspor: 1 - Galatasaray: 1 (Çeyrek final)
10.02.2016
Akhisarspor: 1 - Galatasaray: 2 (Grup maçı)
02.03.2016
Galatasaray: 1 - Akhisarspor: 1 (Grup maçı)
KUPA GOLCÜSÜ SİNAN GÜMÜŞ
Galatasaray'ı Türkiye Kupası'nda Sinan Gümüş sırtlıyor. Gümüş, kupada oynadığı 6 müsabakada 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Sinan Gümüş'ün yanı sıra lig golcüsü Bafetimbi Gomis ve Yasin Öztekin 3'er kez ağları havalandırdı.
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