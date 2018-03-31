Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor.
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BEŞİKTAŞ: 0 - ALANYASPOR: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
STAT: Vodafone Park
SAAT: 19.00
HAKEM: Barış Şimşek
YAYIN: beIN Sports 1
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Babel, Negredo
YEDEKLER: Tolga, Utku, Fatih, Vida, Necip, Gökhan T., Lens, Mustafa, Larin, Love
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Fernandes, Mbilla
YEDEKLER: Ufuk, Maniatis, Barış, Douglas, Wanderson, Birol, Fofana, Ahmet, Emre Nefiz, Villafanez
TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Barış Şimşek yönetecek. Ligin 26. haftasında Medipol Başakşehir'e mağlup olarak 50 puanda kalan ve üçüncü sıraya düşen Beşiktaş, karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk iddiasını kalan haftalara taşımaya çalışacak.
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ALANYASPOR İLE 4. RANDEVU
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı takım, ligde mücadele hakkını geçen sezon yakalayan rakibiyle oynadığı 3 karşılaşmayı da kazandı. 2016-2017 sezonunda Alanyaspor'a iki lig maçında da 4-1'lik skorlarla üstünlük kuran Beşiktaş, bu sezonki ilk müsabakada da deplasmanda 2-1 galip geldi. Rakibine 3 karşılaşmada toplam 10 gol atan siyah-beyazlı ekip, 3 gol yedi.
BEŞİKTAŞ, EVİNDE 39 MAÇTIR KAYBETMİYOR!
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşısında Süper Lig'de iç sahadaki namağlup serisini sürdürmeye çalışacak. Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 39 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 39 karşılaşmada 32 galibiyet ve 7 beraberlikle 103 puan topladı. Söz konusu 39 maçın 32'sini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 25 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.
QUARESMA, MEDEL VE ADRIANO CEZALI
Beşiktaş'ta kart cezalısı oyuncular Ricardo Quaresma, Gary Medel ve Adriano Correia, mücadelede oynayamıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın yanı sıra rakibine yaptığı hareketlerden dolayı 5 maç ceza alan Quaresma, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir mücadelelerinin ardından Aytemiz Alanyaspor karşısında da takımını yalnız bırakacak. Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Medel ile Adriano da müsabakada görev alamayacak.
5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Dusko Tosic, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan bu mücadelede sarı kart görürse, 28. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.
VAGNER LOVE ESKİ TAKIMINA KARŞI
Siyah-beyazlı takımın devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Vagner Love, eski takımına karşı forma giymeye hazırlanıyor. Geçen sezon başında Alanyaspor'a transfer olan Brezilyalı oyuncu, ilk yılında ligdeki maçlarda fileleri 23 kez havalandırarak gol kralı olmuştu. Bu sezonun ilk yarısında Alanyaspor formasıyla 10 gol kaydeden Vagner Love, siyah-beyazlı ekipte 2 lig golüne imza attı.
VODAFONE PARK
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