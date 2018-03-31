Beşiktaş'ın orta sahasında görev alan Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup, Aytemiz Alanyaspor maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.

Bu sezon dörder kez sarı kart gören her üç oyuncu, cezaları nedeniyle 28. haftadaki Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.