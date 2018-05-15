CANLI YAYIN | Boluspor-Gazişehir FK

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off heyecanı tüm hızla sürüyor. Günün ikinci maçında Boluspor kendi evinde Gazişehir FK ile karşılaşacak. Bu maçın galibi Erzurum BB ile final maçında karşılaşacak ve Süper Lig'e çıkan 3. ve son takım belli olacak.
BOLUSPOR 0-0 GAZİŞEHİR FK
(İlk yarı oynanıyor...)
STAT: Bolu Atatürk Stadı
SAAT: 20.00
HAKEM: Ümit Öztürk
YAYIN: beIN Sports Max 1
BOLUSPOR: Gökhan, Umut, Renato, Alim, Göksu, İshak, Mustafa, Yusuf Emre, Andrea Santos, Guido, Poepon
TD: Sait Karafırtınalar
GAZİŞEHİR FK: Stackhowiak, Uğur, İsmail, Ahmet, M.Erdem, Jefferson, Segbefia, Gökhan, Yasin, Del Valle, Özgür Can
TD: Erkan Sözeri
AVANTAJ GAZİŞEHİR'DE
Gaziantep'te oynanan Play-Off turunun ilk maçını ev sahibi Gazişehir FK 1-0 kazandı ve rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Antep temsilcisine galibiyeti getiren golü 90+5'te Pierre Webo kaydetti. Boluspor'da ise Mamadou Diarra 90+2. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
TAKIMLAR FİNALE NASIL ÇIKAR?
İlk maçı 1-0 kaybeden Boluspor'un turu geçmek için 2 farklı galibiyete ihtiyacı olacak. Boluspor'un 1-0'lık olası galibiyetinde ise maç uzatmaya gidecek. Bunun dışındaki tüm beraberlik ve tek farklı galibiyetlerinde ise Gazişehir FK adını Play-Off finaline yazdıracak.
GAZİŞEHİR BU SEZON BOLUSPOR'A YENİLMEDİ
Normal sezonda Bolu'da oynanan ilk maç 0-0 berabere tamamlanırken Gaziantep'te oynanan maçı ise 2-0 Gazişehir FK kazanmıştı. Boluspor bu sezon ligi 60 puanla 3. sırada tamamlarken, Gazişehir FK ise 53 puanla 6. sırada yer alarak Play-off'larda yer almaya hak kazandı.
'VİDEO YARDIMCI HAKEM' UYGULANMAYA DEVAM EDECEK
Bu kritik karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak. Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Boluspor ile Gazişehir Gaziantep arasındaki müsabakanın VAR hakemi Ali Palabıyık, AVAR hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
BOLUSPOR TARAFTARINI UYARDI
Kritik maç öncesi Boluspor Yönetimi, resmi internet sitesinden yaptığı bir açıklamayla taraftarlarını uyardı. Açıklama şu ifadeler yer aldı:
"Spor Toto 1. Lig Play-Off rövanş maçında, 15 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Gazişehir Gaziantep FK ile oynayacağımız maça ilginin yüksek olması nedeniyle, Atatürk Stadyumunda bulunan gişelerde ve turnikelerde maç öncesi yoğunluk beklenmektedir. Taraftarlarımızın mağdur olmaması için maça en az 2 saat önce gelmesi önemle rica olunur."
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