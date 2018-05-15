Ümraniyespor, ilk maçta 4-3 mağlup olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor. Diğer karşılaşmada ise Boluspor, deplasmanda 1-0 yenildiği Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek. Bolu Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakanın başlama saati 20.00. Bu eşleşmelerde rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar 19 Mayıs Cumartesi günü Bursa'da Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olmak için mücadele edecek.

ÜMRANİYESPOR: 0 - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: 1 (57' Burhan Eşer)

(İkinci yarı oynanıyor..)

(Burhan Eşer'in golünde topun çizgiyi geçmesi, VAR sistemiyle teyit edildi. Mücadelenin ilk maçında da VAR uygulamasıyla BŞB Erzurumspor, penaltı kazanmıştı)

ÜMRANİYESPOR: Burak, Appindangoye, Timur, Vasilogiannis, Rangelov, İbrahim, Oğuz, Bahadır, Merthan, Drole, Mücahit

YEDEKLER: Metin, Tarık, Mustafa, Bulut, Cleyton, Serdar, Mehmet Sedef, Samet, Emircan

TEKNİK DİREKTÖR: Bayram Bektaş

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Hakan, Acka, Mert, Tolga, Metin, Burhan, Hakan, Taylan, Lokman, Scuk, Erhan

YEDEKLER: Ahmetü, Trtovac, Abdülkadir, Selim, Gökhan, Muhammet, Bekamenga, Erman, Muammer, Savage

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Altıparmak

İLK MAÇTA TÜRKİYE'DE BİR İLK YAŞANMIŞTI



Bu sezon çevrim dışı ve çevrim içi olarak test uygulamaları gerçekleştirildikten sonra play-off maçlarında kullanılmasına karar verilen Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, ilk kez 1. Lig play-off maçlarında kullanıldı.

Büyükşehir Belediyespor-Erzurumspor maçında uygulanan Video Hakem Uygulaması (VAR) ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 62. dakikada Ümraniyesporlu futbolcu Merthan Açıl'ın eline değen topa itiraz üzerine penaltı kazanmıştı. Atışı kullanan Mert Nobre, takımının 4-2 öne geçirmişti.

> ÜMRANİYESPOR

2011-2012 sezonunda başladıkları profesyonel lig yolculuklarında 2013-2014'te TFF 3. Lig'den 2. Lig'e çıktı. 2015-2016'da da Spor Toto 1. Lig vizesi alan Ümraniyespor, bu sezon uzun süre ilk 2'de yer almasına rağmen lig sonunda doğrudan Süper Lig'e çıkamadı.

> BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

Geçen sezon 2. Lig Beyaz Grup'tan 1. Lig'e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligdeki ilk yılında play-off'a kalmayı başardı. Daha önce kentin diğer ekibi Erzurumspor, 1993-1994 ve 1995 sezonlarında play-off oynamasına rağmen başarılı olamamıştı.