UEFA Avrupa Ligi heyecanı HT Spor Arena'da...

Avrupa Ligi'nde son 16 heyecanı başladı. Bu gece oynanacak tüm maçların canlı anlatımları ve dakika dakika özeti HT Spor Arena'da olacak.

İLK YARILAR OYNANIYOR...

AC MILAN 0-0 ARSENAL

AC MILAN: Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Bonucci, Rodriguez, Bonaventura, Suso, Hakan, Biglia, Kessie, Cutrone

TD: Ivan Gennaro Gattuso

ARSENAL: Ospina, Koscielny, Mustafi, Chamberg, Kolasinac, Ramsey, Wilshere, Özil, Xhaka, Mkhitaryan, Welbeck

TD: Arsene Wenger

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ATLETICO MADRID 0-0 LOKOMOTIV MOSKOVA

ATLETICO MADRID: Werner, Filipe Luis, Lucas, Juanfran, Gimenez, Thomas, Koke, Saul, Griezmann, Correa, Diego Costa

TD: Diego Simeone

LOKOMOTIV MOSKOVA: Guilherme, Pejcinovic, Corluka, Rybus, Kvirkvelia, Fernandes, Ignatjev, Denisov, Aleksey Miranchuk, Anton Miranchuk, Eder

TD: Yuri Semin

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CSKA MOSKOVA 0-0 LYON



CSKA: Akinfeev, Ignashevich, Berezutski, Nababkin, Wernbloom, Milanov, Dzagoev, Golovin, Natcho, Kuchaev, Musa

TD: Aleksandr Yermakovich

LYON: Lopes, Marcelo, Morel, Marçal, Tete, Aouar, Ndombele, Tousart, Diaz, Traore, Depay

TD: Bruno Genesio

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BORUSSIA DORTMUND 0-0 SALZBURG

B.DORTMUND: Bürki, Sokratis, Castro, Schmelzer, Ömer, Götze, Reus, Dahoud, Weigl, Schürrle, Batshuayi

TD: Peter Stöger

SALZBURG: Walke, Ramalho, Ulmer, Lainer, Haidara, Duje, Diadie, Berisha, Schaleger, Dabbur, Hwang

TD: Marco Rose

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