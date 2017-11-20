Cansu Taşkın'dan Otilia açıklaması

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"Sinan’ın hassas bir kalbi var. Belki bunu göstermiyor, bir bariyer koyuyor başkalarına... Şefkatli ve gördüğüm en duygusal erkek" açıklamasını yapan Otilla, geçtiğimiz yaz sevgilisinin ünlü manken Cansu Taşkın ile görüntülenmesine de değindi.