Manchester United'de Alex Ferguson'un yardımcılığını yapan, Real Madrid, Sporting Lizbon ve Portekiz Milli Takımı gibi önemli ekiplerde teknik direktörlük görevi üstlenen Queiroz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Kupası öncesinde Türkiye ile oynayacakları maçı ciddi bir sınav olarak gördüklerini belirtti.

Türkiye'den övgüyle bahseden Queiroz, "Türk Milli Takımı her zaman çok güçlü bir milli takım olmuştur. Geçmişte de önemli başarıları var. Türk Milli Takımı'nın, Dünya Kupası'na katılamaması beni şaşırttı. Büyük bir futbol ülkesi olan Türkiye'nin Dünya Kupası'nda olmaması çok yazık. Türkiye maçını bizim için ciddi bir sınav olarak görüyorum. Güçlü bir takım oldukları için eksiklerimizi daha iyi göreceğimizi düşünüyorum. Buradan Türkiye Futbol Federasyonuna da bize bu imkanları sağladıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"GRUBUMUZ BİR ÖLÜM GRUBU"

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda B Grubu'nda 2010 Dünya Kupası Şampiyonu İspanya, 2016 Avrupa Şampiyonu Portekiz ve Fas ile mücadele edeceklerini hatırlatan deneyimli teknik adam, "Dünya Kupası'ndaki grubumuz bir ölüm grubu. Çok zor bir grup. Çok zorlu rakiplerle karşılaşacağız. İran olarak hedefimiz bir üst tura çıkmak. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

İran'ın bugüne kadar 4 kez Dünya Kupası'na katıldığına ve grup aşamasını geçemediğine dikkati çeken Portekizli teknik adam, "Bizim tek amacımız gruptan çıkarak tarih yazmak. Baktığınız zaman belki imkansız gibi gözüküyor ama futbolda her şey var. Bizim amacımız da imkansızı imkanlıya çevirmek. Tek amacımız bir üst tura çıkabilmek." şeklinde konuştu.

"SON AVRUPA ŞAMPİYONU HER ZAMAN BİR ADIM ÖNDEDİR"

Carlos Queiroz, Dünya Kupası'nda ülkesi Portekiz'i favoriler arasında gördüğünün altını çizerek, şunları söyledi:

"Portekiz son Avrupa şampiyonu. Son Avrupa şampiyonu her zaman Dünya Kupası'nda bir adım öndedir. Portekiz'le birlikte Almanya, İspanya, Fransa ve bence bu kez çok kuvvetli gelen Brezilya şampiyonluk adaylarım arasında. Çünkü evlerindeki turnuvada yaşadıklarından sonra bu kez çok daha kuvvetli gelerek geçmişi unutturmak isteyeceklerdir. İngiltere, Arjantin ve İsviçre de güçlü takımlar. Dünya şampiyonu da bu takımlar arasından çıkacaktır. İlk 4'te de bu takımlar olacaktır. Bizde 'Dinazorlar her zaman en iyi yemeği kapmak için uğraşır." şeklinde bir deyiş vardır. Dünya Kupası'nda da böyle büyük bir yarış olacak."

"RONALDO DÜNYANIN EN İYİ OYUNCUSU"

Queiroz, Türkiye'de forma giyen Quaresma, Pepe ve Beto'nun Portekiz Milli Takımı'na katkısının nasıl olacağı sorusuna, "Türkiye'de oynayan oyunculardan daha çok Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo gerçeği var. Cristiano Ronaldo dünyanın en iyi oyuncusu. Herkesin bildiği bir gerçek, Ronaldo ve yanındaki oyuncularla Portekiz her zaman güçlü adaylar arasındadır." cevabını verdi.

Deneyimli teknik adam, Ronaldo ve Messi kıyaslaması hakkında da, "Bence bu kıyaslamayı yapmak çok adil değil. İkisi de dünyanın en iyi oyuncuları. Bu, bir prensi bir kralla mukayese etmeye benziyor. Dünya futbolunun birçok krala ve prense ihtiyacı var; Messi, Ronaldo, Salah gibi. Dünya futbolu bu tarz krallar ve prenslerin katılımı ile çok daha güzel bir hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.