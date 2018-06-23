Carlstad United BK - Nyköpings BIS maçı heyecanı

İsveç 1.Lig Kuzey heyecanı devam ediyor. Carlstad United BK, 24 Haziran 2018 Pazar günü Nyköpings BIS takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 27 puanlı Carlstad United BK 2. sırada bulunuyor, Nyköpings BIS 11 puana sahip ve 12. sırada. Carlstad United BK son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Nyköpings BIS, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 213 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Carlstad United BK kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Nyköpings BIS sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Carlstad United BK önceki hafta IK Brage Borlange mücadelesinde 2-0 kazandı.

Nyköpings BIS ise Assyriska karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Carlstad United BK, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 10 gol yedi.

Nyköpings BIS, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Nyköpings BIS, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.