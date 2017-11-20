Catherine Zeta-Jones’ın eşi Michael Douglas’la romantik paylaşımı

Düğünde çekilen bir fotoğraflarını paylaşan oyuncu paylaşımına “17 yıl önce bugün, en yakın arkadaşıma ve 2.5 aylık çocuğumun babasına ‘Evet’ dedim. Mutlu yıllar sevgilim. Her günüm sen ve çocuklarımızla bir parti havasında! Seni seviyorum.” notunu düştü.

Michael Douglas

Catherine Zeta-Jones