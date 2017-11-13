Çavuşoğlu'dan Zarif'e başsağlığı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, dün gece Irak'ta meydana gelen ve İran'da da can ve mal kaybına yol açan 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Çavuşoğlu, Zarif'e, Türkiye'nin her türlü hazırlığı yaptığını ve yardıma hazır olduğunu belirterek, depremde ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE, YARDIM ELİNİ UZATMAYA HAZIRDIR

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 13, 2017

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"İran'ın Kirmanşah Eyaleti'nin de dün gece meydana gelen şiddetli depremden etkilendiğini üzüntüyle öğrendim. Türkiye, dost ve kardeş İran halkına, ihtiyaç duyulduğu takdirde Kızılay ve AFAD'la yardım elini uzatmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, deprem acısını birçok kez yaşamış olan Türk halkının, İran ve Irak halklarıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün gece meydana gelen Irak merkezli şiddetli depremden, İran'ın Irak sınırında bulunan Kirmanşah Eyaleti'nin de ciddi biçimde etkilendiği, deprem sonucunda çok sayıda can kaybı yaşandığı ve yaralı bulunduğu büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Deprem acısını birçok kez yaşamış olan Türk halkı, İran ve Irak halklarıyla dayanışma içindedir. Ülkemiz, dost ve kardeş İran halkına, ihtiyaç duyulduğu takdirde Kızılay ve AFAD'la yardım elini uzatmaya hazırdır. Deprem nedeniyle İran'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Irak'ın Süleymaniye'nin güneydoğusundaki Halepçe'de 7.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, Türkiye'den de hissedilen depremde en az 335 kişi hayatını kaybetmişti.

Deprem'den sonra İran'da 3 gün yas ilan edilmişti.