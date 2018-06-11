Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kandil'e doğru ilerliyor. Kandil'e karşı yürütülen operasyona ilişkin ise art arda son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Partisinin Niğde mitinginde halka seslenen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Kandil operasyonunun başladığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada 20 uçağın 14 hedefi vurduğunu söyledi.

ERDOĞAN: BATAKLIĞIN BÜYÜĞÜNÜ KURUTACAĞIZ

Erdoğan, beklenen Kandil operasyonu ile ilgili, "Teröristler nereye saklanırsa saklansın, biz ne Muharrem'e bakarız, ne Kemal'e bakarız. Biz bildiğimize bakarız. Şu ana kadar Afrin'de 4500'ün üzerine çıktık. Kuzey Irak, Kandil, Sincar demiştim ya hatırlayın. Oraya da operasyonlarımızı başlattık. 20 uçağımızla 14 hedefi yok ettik. 20 uçak gittiler, vurdular, döndüler. Bataklığın büyüğünü kurutacağız." ifadelerini kullandı.

YILDIRIM: PEŞLERİNDEYİZ

Başbakan Binali Yıldırım ise Kandil'de ilerlediklerini belirterek, şehit ve gazilerin hesabının tek tek sorulacağını söyledi.

Başbakan Yıldırım, "Kandil'e ilerliyoruz. Yurt içinde terörü etkisiz hale getirdik, şimdi peşlerindeyiz. Nereye giderse gitsinler, kahraman Mehmetçiklerimiz sınır ötesinde büyük destan yazıyor. Teröristlerin oradaki inlerini de başlarına geçireceğiz. Büyük laflar konuşanlar Afrin'i hatırlasın, El-Bab'ı hatırlasın. Şehitlerimizin, gazilerimizin hesabını tek tek soracağız." dedi.

ÇAVUŞOĞLU: DÜMDÜZ EDECEĞİZ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan da Kandil'e ilişkin son dakika açıklama geldi.

Çavuşoğlu, "Afrin'de, Cerablus'ta, El-Bab'ta inlerine nasıl girdik gördünüz. Şimdi sıra geldi Kandil'e. Kandil'i de dümdüz edeceğiz. Onları inlerine gömeceğiz. Tehdit neredeyse orada yok edeceğiz." dedi.

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