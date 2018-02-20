İbrahim Üzülmez'in çalıştırdığı Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Giray Bulak yönetimindeki Balıkesirspor Baltok'u ağırladı.

İlk 45 dakikasında gol sesi çıkmayan mücadelede Çaykur Rizespor galibiyete 3 golle uzandı.

Maçın 73. dakikasında ev sahibinde Recep Niyaz, skoru 1-0'a getirdi. Bu golden yaklaşık 7 dakika sonra Oğulcan Çağlayan, farkı 2'ye çıkardı. Maçta son dakikalara girilirken Samu rakip fileleri havalandırdı ve maç ev sahibinin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Haftaya 2. sırada giren Rizespor, bu galibiyetle puanını 44'e yükseltti ve liderliğe yükseldi. Balıkesirspor Baltok ise 30 puanda kaldı.