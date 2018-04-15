AA'da yer alan habere göre Hasan Yavuz Bakır yaptığı açıklamada, ligin bitimine üç hafta kaldığını anımsattı.
Denizlispor karşısına 3 puan hedefiyle çıktıklarını dile getiren Bakır, "Son üç haftaya avantajımızı koruyarak girmek istiyorduk. Hafta içi bu maça iyi de hazırlanmıştık. İstediğimiz sonucu alamadık. Bir puanla dönmek zorunda kaldık." dedi.
Bakır, Denizlispor maçında yakaladıkları pozisyonları değerlendirmediklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Mevsim ortalamalarının çok üzerinde bir sıcaklıkta maçı oynadık. Gün ortasında oynadığımız maç, her iki takımı da etkiledi. Henüz bu duruma alışık olmadığımız için futbolcularımızın daha çok etkilediğini düşünüyoruz. Diğer rakiplerin aldığı sonuçlara baktığımız zaman, elde ettiğimiz bir puanın da bizim açımızdan iyi olduğunu söyleyebiliriz. En azından haftayı puansız kapatmadık. Son üç haftaya girerken puan farkını da korumayı başardık."
Ligin 32. haftasında sahalarında oynayacakları Akın Çorap Giresunspor maçının büyük önem taşıdığını kaydeden Bakır, "Zor bir maç olacaktır. Bu saatten sonra hata yapma lüksümüz yok. Hiçbir takım hata yapmak istemiyor. Ligin bitimine üç hafta kala iki maçı sahamızda, diğer müsabakayı da deplasmanda oynayacağız. Şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.
Hasan Yavuz Bakır, Akın Çorap Giresunspor maçında taraftarların tribünleri doldurarak takıma destek vermesini istedi.
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