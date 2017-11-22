Çebi: Tüm Türkiye'nin Beşiktaş ile gurur duyduğunu düşünüyorum

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 5. hafta sonunda lider bitirmeyi garantileyen Beşiktaş'ta ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, bundan sonraki maçların daha zorlu olacağını belirterek, "Umarım aynı başarıyı orada da gösterip, devam ederiz" dedi.
Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çebi, "Tüm Türkiye'nin Beşiktaş'ın grubu birinci bitirmesinden gurur duyduğunu düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bu tür maçlar çok iyi maçlar. Birini alırsınız birini kaybedersiniz. Kazanan taraf ve lider olan taraf biz olduk. Bundan sonraki maçlar çok daha zorlu olacaktır. Çok zor takımlardan maç alarak gelen rakiplerle oynayacağız. Umarım aynı başarıyı orada da gösterip devam ederiz." şeklinde konuştu.
Çok duygusal anlar yaşadığını ifade eden Çebi, "Geldiğimiz günleri düşünüyorum. Duygusal anlar yaşıyorum, 6 sene önce geldiğimiz noktada neredeydik şu an neredeyiz. Stadımız bitmiş. İki sene üst üste şampiyon olmuşuz. Kısmetse de üçüncüsünü de olacağız. İnşallah bundan sonra da oluruz. Avrupa'da turu geçiyoruz. Belki yarı final oynayacağız, belki final oynayacağız. Allah bize bunları da nasip edecek. Bunları başaran camianın yöneticisi olmak gurur kaynağı. Herkesin çok emeği var. Buralara kolay gelinmiyor. Alın teri, uğraş ve sabır var." değerlendirmesinde bulundu.
Çebi, son 16 turundaki rakiplerle alakalı bir soruya, "Aklımda bir takım yok. Çok heyecanlıyım şu anda hiçbir şey düşünmüyorum." diye cevap verdi.
Geçen sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan Portolu oyuncu Vincent Aboubakar'ın maç sonunda üçlü çektirmesine de değinen Ahmet Nur Çebi, şunları kaydetti:
"İşte Beşiktaş bu. Buraya her gelen çok mutlu gidiyor. Beşiktaş'tan gidip buraya dönüp mutsuz olduğunu söyleyen kimse yok. Demek ki onları burada evlatlarımız gibi ağırlamışız. Bunu da Aboubakar'ın üçlü çektirmesi ispatladı. Bizim seyircimiz alkışlar. Taraftarıma teşekkürler. Maçta önce takımını destekliyor. Maç bitiyor rakip takımı alkışlıyor. Onlarla da gurur duyuyorum."
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