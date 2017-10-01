Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarında son durum

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın "9 numara" kalitesindeki çekirdeksiz kuru üzümde belirlenen 4 liralık taban fiyat uygulaması ve TMO'nun alım yapması talimatının ardından çalışmalara başladıklarını söyledi.

Manisa'da belirledikleri 6 noktada alım yaptıklarını belirten Kemaloğlu, "5 günde üreticiden 700 tondan fazla kuru üzüm aldık. Bunun da yaklaşık 3 milyon lira değeri var. Bunun 1 milyon lirasını da üretici hesaplarına aktardık, ödemesini gerçekleştirdik. Daha fazla alabilirdik ancak bize şu ana kadar bu kadar ürün geldi. Kuru üzümde müdahale alımları piyasayı olumlu etkiliyor. TMO olarak fiyatı 4 liranın altına düşürmeyeceğiz." dedi.

"MÜDAHALE TARİHİ BİR OLAYDIR"

TARİŞ Üzüm Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Rıza Türker de kuru üzümde taban fiyat uygulaması ve müdahale alımlarını yıllardır talep ettiklerini aktardı.

Türker, Türkiye'de üretilen çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 15'ini alabildiklerini vurgulayarak, "Bizim payımız yüzde 15, bu yüzden piyasayı düzenleyecek bir gücümüz yok ancak TMO'nun kuru üzümde müdahale alımı sektör açısında tarihi bir olay. TMO, 4 lirayı açıklamasa ve alım yapmasa bu üzümün kilogramı 3 liraya kadar inecekti." ifadelerini kullandı.

"ÜZÜMÜN TONU 2 BİN DOLARA YAKLAŞACAK"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri̇ İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep ise şunları kaydetti:

"Bugün ABD'de Kaliforniya'da tonda üzüm fiyatları 2 bin 700 - 2 bin 800 dolar civarlarındayken Türk üzümünün bin 500 dolar civarlarında olması kabul edilebilir değil. Üstelik bizim kalitemiz, güvenilirliğimiz ve stoklanma şansımız onlardan daha iyi şartlarda. Maalesef kendi içimizde rekabet ederken kendi üzümümüzün fiyatını aşağı çekiyoruz. Ama bakanlığın müdahalesiyle ihracat fiyatlarını bu yıl sonu itibarıyla bin 700 dolar seviyelerine getirebiliriz. Müahale, ihracat fiyatlarını zamanla 2 bin dolara yaklaştıracaktır."

"EN RAHAT SEZON"

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur ise çekirdeksiz kuru üzüm üreticileri olarak geçmiş yılları fiyat belirsizliği ve ürünün ne olacağı kaygısı ile geçirdiklerini anımsattı.

Okur, son 3 sezonda üretim maliyetlerinin artmasına rağmen kuru üzüm fiyatlarının aynı seviyede kaldığını dile getirerek, "Bu yıl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımızın açıklamasının ardından çok mutlu olduk. Uzun yıllar sonra ilk kez rahat bir sezon geçiriyoruz. Üreticimiz devletin desteğini arkasında hissediyor. Malını hemen satmadı, stokladı. Ürününü satamazsa devletin en az 4 liradan alacağını biliyor. Bu yüzden rahatız. Bu müdahale olmasaydı üzüm fiyatları 3 liraya kadar düşebilirdi."