Model Tülin Şahin’in eski eşi Memet Özer, önceki akşam Etiler Da Mario’da, kumral bir güzelle baş başa yemek yedi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; kapıda gazetecilerin olduğunu öğrenince mekandan tek başına ayrılan Özer, “Herhangi bir şey yok. Görmezden gelin” diye konuştu. Ardından mekanı terk eden kumral güzelse yüzünü kapatmaya çalışarak “Annem görürse beni keser. Çekmeyin beni” dedi.