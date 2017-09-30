Celta Vigo: 3 - Girona: 3 (MAÇ SONUCU)

Balaidos Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 8'de Pione Sisto, 16'da Maxi Gomez ve 76'da Daniel Wass kaydederken, deplasman ekibinin golleri 10'da Portu, 14'te Christian Stuani ve 86'da Juanpe'den geldi.



Milli oyuncu Emre Mor mücadeleye yedek kulübesinde başlarken, dakika 73'te ilk golün sahibi Pione Sisto'nun yerine oyuna dahil oldu. Genç oyuncu 90'ıncı dakikada sarı kart gördü.



Bu sonucun ardından Celta Vigo 8, Girona 6 puana yükseldi.

Celta Vigo-Girona