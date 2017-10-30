Celtic Kilmarnock maçı Celtic 62 maçtır kaybetmiyor Celtic 100 yıllık rekoru egale etti

Celtic, hafta sonunda İskoçya Premier Ligi'nde Kilmarnock'la karşılaştı. Yeşil-beyazlılar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Leigh Griffiths attığı golle takımının 100 yıllık rekoru egale etmesini sağladı!

Brendan Rodgers'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bayern Münih maçı öncesinde 6 kişilik rotasyon yaptığı mücadelede Celtic, üst üste 62. ulusal maçında ad mağlubiyet görmeyerek kulüp rekorunu egale etti. Celtic daha önce Willie Maley yönetiminde Kasım 1915 ile Nisan 1917 arasında 62 maç boyunca yenilgi yüzü görmemişti. Celtic'in o serisini sonlandıran takım da Kilmarnock'tu.

Rodgers maç sonrasında yaptığı açıklamada "Tüm övgüyü oyuncular hak ediyor. Bu 100 yıllık bir rekor. 17 ay gibi bir sürede 62 maç yapıp hiç yenilmemiş ve 56'sını kazanmışsanız, bu fenomenleşmiş bir başarıdır ve oyuncuların oynadığı seviyeyi gösterir." dedi.

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Kilmarnock