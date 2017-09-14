Cem Yılmaz: Çok pahalıymış, o kadar param yok!

Çekimlerini tamamladığı “Arif V 216” filminin adının yazılı olduğu tişörtle boy gösteren komedyen Cem Yılmaz, fuarda, Salustiano eserini beğendi. Ancak Yılmaz, eserin fiyatının 50 bin euro olduğunu öğrenince “Çok pahalıymış, o kadar param yok” dedi.

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