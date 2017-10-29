Cem Yılmaz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cem Yılmaz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, oğlundan bir şey öğrendiğini ifade etti. Yılmaz, Twitter hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak şunları yazdı:

*Tüm,memleketini seven,genci,yaşlısı her güzelliği hakeden sevgili dostlarım 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutlarım.

*Kemal (5) : 'Cumhuriyet sayesinde herkes haklarını kazanır!' Bugün de oğlumdan bir şey öğrendim, bana yeter.

cem yılmaz

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı