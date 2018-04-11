Cem Yılmaz'dan heyecan verici bir yeni film haberi geldi. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla Karakomik Filmler adlı bir filmin hazırlığında olduğunu duyurdu.

Cem Yılmaz'ın duyurusuna göre, Karakomik Filmler, iki film birden olacak. Peki Karakomik Filmler ne zaman sinemada gösterilecek? Karakomik Filmler'in vizyon tarihini de Cem Yılmaz duyurdu. Karakomik Filmler, Ocak 2019'da sinemada olacak. Cem Yılmaz'a göre, Karakomik Filmler'i, Gora'yı sevenlerle Hokkabaz'ı ayrı bir yere koyanlar sevecek.