Lale Cangal, sosyal medya hesabından Maya’yı öptüğü kareyi ve köpekleri için kavurdukları helvanın fotoğrafını yayınladı.

Güzel oyuncu, Instagram paylaşımına, "Bazen hayatımızda her şeyi sonsuza dek yaşayacağımızı zannediyoruz. O giderken içimde açılan boşluğu tarif edemem. Her saniye kalbimde yaşayacak canım kızım" mesajını yazdı.

Cemal Hünal da sosyal medya hesabından köpeğinin fotoğrafını paylaşarak, "Beraber binlerce kilometre yol yaptığım güzel kurdum benim, arkamdaki gözüm kulağım. Seni çok özleyeceğim Maya" notunu düştü.