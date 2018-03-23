HT Magazin'de yer alan habere göre, Avrupa şampiyonu ekstrem sporcularının şovlarıyla başlayan defileyi sosyeteden Ayşegül Toplusoy, Neşe Gönül, Öznur Yakın gibi isimler takip etti.

Defilede Çağla Şıkel de podyuma çıktı.