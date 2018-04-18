Hafta sonu oynanan Lazio derbisinde oyuna sonradan giren Cengiz Ünder, Genoa maçıyla 11'e döndü ve yeniden gol attı! Serie A'da oynanan 33. hafta mücadelesinde Roma, Genoa'yı ağırlarken ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 17. dakikası oynanırken Aleksandar Kolarov'un asistini gole çeviren Cengiz, sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçiren golü attı. Cengiz bu golle birlikte Serie A'da çıktığı son 9 maçta 6. golünü atmış oldu.

— Tivibu Spor (@tivibuspor) April 18, 2018

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TURU GETİREN GOLÜ HAZIRLAMIŞTI

Roma, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Barcelona'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Roma'ya turu getiren golü atan Manolas'a asisti Cengiz Ünder yapmıştı. Sakatlığı sebebiyle oyuna sonradan dahil olan Cengiz, Lazio maçında da oyuna sonradan dahil olmuştu. Derbide 55. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcu, 80. dakikada kendisine faul yapan Radu'nun oyundan atılmasını sağlamıştı.