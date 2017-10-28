Cengiz Ünder Roma'da geçen 4 ayını anlattı

Roma'da geçirdiği 4 ayı değerlendiren milli futbolcu, kendine güvenini kazanmak için ilk golünü atması gerektiğini söyledi. İtalya kariyerinin ilk dönemini Roma'nın maç günü dergisine değerlendiren Cengiz, kendisini ispatlamak için gol atmak istediğini söyledi ve Süper Lig ile Serie A'yı karşılaştırdı.
"İlk 2 ayım zordu ama her geçen gün iyiye gidiyorum. Crotone karşısında üçüncü kez ilk 11'de sahaya çıktım ve kendimi gerçekten mutlu hissediyorum. Dille ilgili problemlerim hala sürüyor ama teknik direktör Eusebio Di Francesco bana çok yardımcı oluyor." diyen genç yıldız, sözlerini "Kendimi tanıtmak ve takıma uyum sağlamak için antrenmanlarda çok sıkı çalışıyorum. İlk golünüzü atmak her zaman zordur, Crotone karşısında fırsatlar yakaladım ama bunları değerlendiremedim. Umarım en kısa sürede golle buluşurum ve birçok golün habercisi olur. Sadece daha fazla dakikaya ihtiyacım var" sözleriyle ilk golü için sabırsız olduğunu dile getirdi.
Milli futbolcu; Serie A ve Türkiye'de oynanan futbolun farkının sorulması üzerine "İtalya'da oyun disiplini çok önemli. İki ligde de fiziksel mücadele yoğun ama İtalya belki biraz daha zorlu. Başlangıç benim için kolay olmadı. Benevento karşısında ilk maçın ikinci yarısında gerçekten sıkıntılı anlar yaşadım. Sonuç olarak iki lig arasında fazla fark olduğunu düşünmüyorum ama Serie A'da kalitenin daha fazla olduğunu söyleyebilirim" cevabını verdi.
Roma formasıyla bugüne kadar 3'ü ilk 11'de olmak üzere 6 maça çıkan Cengiz Ünder henüz skora katkı yapamadı.
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