Cenk Ergün: Bizim gördüğümüz penaltıydı

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "İlk yarı Serdar'ın çıktığı zamana kadar oyunun kontörlü biraz daha bizdeydi. İkinci yarıya biraz daha iyi başladık. 10 kişi kalana kadar oyunun kontrolü elimize geçti. Böyle bir maçta 10 kişi kalırsanız, hesaplar değişiyor. Ondan sonra pozisyon vermedik. Beklentilerin sonunda golsüz bir maç oldu" diye konuştu.
"PENALTIYDI"
Penaltı pozisyonu hakkında da açıklamalarda bulunan Ergün, "Bizim gördüğümüz penaltıydı. Beklentimiz böyle üst düzey müsabakada, üst düzey yönetimde böyle bir hatanın yapılmaması. Ona rağmen golü bulacağımıza inanıyorduk. 10 kişi kalmak işi bozdu. Penaltı pozisyonu konuşuyorsak. Hakemden penaltı kararını bekliyorduk. Ama bizim beklentilerimiz derecesinde üst düzey yönetim olmadı. Maçtan önce hakem tedirginliği yoktu. Cüneyt Çakır, son dönemlerde Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük hakem. Kulübenin tepkisi, gördükleri pozisyonların ters değerlendirilmesi. Gördükleri zaman istedikleri gibi değerlendirilmediği zaman tepki gösterebiliyorlar" şeklinde konuştu.
"BÜTÜN BU OLANLARA RAĞMEN KAZANMALIYDIK"
Teknik Direktör Igor Tudor'un Fenerbahçe maçına çıktığı 11'i de değerlendiren Ergün, "Rakip analizi yaparken, bu 11 ile daha etkili olabileceğimizi düşündü. Serdar çıkana kadar 4'lü defansa dönene kadar iyiydik. Hafta içi bunlara çalışmıştık. Takım hazırdı. Böyle bir müsabakada değişikliklere göre pozisyon almak zorunda. Bütün bu olanlara rağmen kazanmalıydık. Puan farkla lideriz. Bu maçla ne şampiyon olacaktık, ne ligi kaybedecektir. Bizim bir sonraki maçımız finalimiz. Trabzonspor maçına bakacağız" ifadelerini kullandı.
"BELHANDA'YI SNEIJDER'IN ALTERNATİFİ OLARAK ALMADIK"
Belhanda'yı Wesley Sneijder'in alternatifi olarak almadıklarını vurgulayan Cenk Ergün, "Sneijder yıllardır 10 numara oynuyordu. Belhanda bu seneki oyun anlayışımızda onun görevleri paylaşılıyor. Belhanda, Sneijder'in alternatifi olarak değil. Bugün orada 10 kişi kalmamız gerekiyordu" dedi.
"TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"
Devre arası ve gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladıklarını söyleyen Ergün, "Bunlar teknik heyet ile koordineli olarak gerçekleştirebildiğimiz zamanlarda olacaktır. Latovlevici ve Linnes diğer maçlarda katkı verecektir. Kadro genişliğinin önemi geçen maçta olduğu gibi bu maçta da çıktı.
- cenk ergün
- galatasaray
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