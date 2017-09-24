Cenk Ergün: "Puan farkı açılsa da fark etmez"

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "Bu sene ligde ilk defa ilk golü biz yedik, geriye düştük. Çok güzel bir atmosfer var. Bursaspor da taraftarın desteğiyle dirençli oynamaya başladı ama ilk yarının son döneminde ikinci yarıda da yapılan oyuncu değişiklikleriyle mücadelemizi ortaya koyduğumuz zaman kalitemiz de kendiliğinde geldi. Taraftarımız da müthiş destek oldular. Çok mutluyuz, keyifliyiz. Çok zor bir deplasmandı. Buradan galibiyetle dönmek bizi daha da motive etti. Bugün itibariyle sakat oyuncumuz yok. Baya goller kaçırdık. Harun da çok iyi oynadı. Oyunun sonuna bakmak lazım. Galibiyetle dönmek bizi çok mutlu etti. Devre arasında takımla yaptığı konuşmada karakter ve mücadele ortaya koymalarını istemişti hoca. Değişikliklerde risk aldık. Bütün oyuncularımız güzel performans gösterdiler. Dün akşam da gördük. Lig birbirine yakın bir lig. Ben ısrarla söylüyorum. Puan farkı açılsa da fark etmez. Ayaklarımız yere basmalı. İstatistik oluşturacak kadar maç oynamadık. Mili maç arası da girecek. Taraftarın da desteği ile devam edelim istiyoruz" diye konuştu.
HAKEM DEĞERLENDİRMESİ
'Hakemin performansını nasıl buldunuz?' sorusuna ise Ergün, "Genel olarak performansını başarılı buluyoruz. Birkaç kritik pozisyon var. Sanki bizim lehimize olması gereken pozisyonların atladığını düşünüyorum. Fırat hoca ile bizim maçlarımızda uzun süredir galibiyetimiz yoktu. Olayın o kadar da hakeme bağlı olmadığını gösterdi. Hakem dörtlüsü iyiydi. Bu şanssızlığı da kırmış olduk burada" diye konuştu.
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