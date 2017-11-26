Cenk Ergün: Sezon sonunda şampiyon olacağız

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ergün, maç fazlası ve puan farkı ile lider olduklarını hatırlatarak, "Önümüzdeki hafta önemli bir derbi maçı var. Aralık ayında, ligin ilk yarısı bittiği zaman kimse şampiyon olmayacak. Kendimize yakışır bir şekilde oynayarak şampiyon olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Geçen hafta Medipol Başakşehir'e yenildikleri maçtan sonra iyi bir dönüş yaptıklarını aktaran Ergün, şu ifadeleri kulladı:

"Her maçı yine final havasında kazanmak için oynayacağız. Hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz. Ligde herkes puan kaybedebiliyor. Eskisi gibi 'Büyük maç, küçük maç.' diye ayrım yapmamak lazım. Puan farkları kapandı. Ligdeki maçlar yakın geçiyor. Büyük maçları da kazanmak istiyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Oynayan oynamayan herkes elinden geleni yaptı. İlk yarıda golü bulduk, 18 şutumuz var. Bu tip maçlarda ikinci gol gelmediği zaman stres artıyor. 1-0 koruması kolay bir skor değil. Maçı kazandığımız için mutluyuz."

Galatasaray taraftarının Iasmin Latovlevici'yi ıslıklayarak protesto etmesini de değerlendiren Cenk Ergün, şöyle devam etti:

"Latovlevici de diğer arkadaşları gibi hafta içerisindeki hazırlıklarda ve müsabakalarda elinden gelenin hepsini sahaya veriyor. Takıma çok büyük destek veren inanılmaz bir seyircimiz var ama aradan bir oyuncu seçip ona yüklenerek oyuncuyu da kaybetmiş oluyoruz. Sahada eksikleri olduğu gibi artıları da var ve bizim onu maç boyunca kazanmamız lazım. Zaten eğer performansında bir sıkıntı devam ederse teknik heyet gerekeni yapacaktır. Taraftar huzursuz olduğunu da belirtti. Daha da fazla uzattığın zaman bu sefer bütün takımı etkilemiş oluyorsunuz."

Ergün, Tolga Ciğerci'nin maç öncesi sakatlanmasının ardından son anda kadroya eklenen ve birer gol ile asist yapan Yasin Öztekin'in güzel bir örnek olduğunu vurgulayarak, "Yasin oynamadığı bu zaman diliminde hocasının istediklerini yerine getirerek elinden geleni yaptı ve şansını bekledi. Almış olduğu şansı da bugün yeterince güzel kullandı. Artık onun performansı teknik heyet üzerinde baskı oluşturacaktır." şeklinde görüşlerini paylaştı.

Takımdaki sakat oyuncular hakkında ise Cenk Ergün, şunları kaydetti:

"Tolga ısınmada sakatlandı, Denayer'in da ağırları oldu. MR çekildi. Tolga'nın da ısınmadan sonra sağ arka adalesinde ağrıları vardı. Maça çıkamayacak durumdaydı. İkisinin de kontrolleri ve tedavileri yapılacak. Çok ciddi sakatlıkları olduğunu düşünmüyorum ama riske edilemeyecek ve oyuna başlayamayacak durumdaydılar. Onlarla başlayıp, 15-20 dakika sonra oyuncu değişikliği yapabilirdik."

Ergün, Selçuk İnan'ın performansından da gayet memnun kaldığını sözlerine ekledi.