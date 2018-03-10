Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, sahasında Brighton&Hove Albion'ı ağırladı. Cenk Tosun'un 11'de başladığı karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Everton, ikinci yarıya hızlı başladı. Ev sahibi ekip, 60. dakikada Brighton sol beki Gaetan Bong'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 76'yı gösterdiğinde ise sahneye Cenk Tosun çıktı! Leighton Baines'in sol kanattan verdiği pasında ceza sahasında topla buluşan Cenk'in harika vuruşu, önce üst direğe çarptı ardından ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.

Milli futbolcu bu golle Premier Lig'deki son 2 maçta 2. golünü atmış oldu. Cenk Everton formasıyla oynadığı ilk 4 maçta golle buluşamamıştı. Milli golcü ayrıca Everton formasıyla ilk kez bir mücadelede 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Konuk ekipte 80. dakikada Anthony Knockaert kırmızı kart gördü. 88'deyse Everton bir penaltı atışı kazandı, ama Wayne Rooney yaptığı vuruşta rakip fileleri havalandıramadı.

Everton bu sonucun ardından puanını 37'ye yükseltirken konuk ekip 34 puanda kaldı. Everton gelecek hafta eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'nin formasını giydiği Stoke City'e konuk olacak. Brighton ise Manchester City ile erteleme maçında konuk olacak.