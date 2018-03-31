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''MARIO GOMEZ'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM''

"Hepsinden biraz biraz bir şeyler öğrendim. Mario Gomez'den çok şey öğrendim. Aboubakar'la da birbirimizi çok iyi tamamladık. Ona da ben bir şeyler katmaya çalıştım. Yaşına rağmen çok iyi işler başardı. Kapasitesi çok yüksek bir oyuncu. Mario Gomez'in gol vuruşu çok iyiydi."