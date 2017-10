Cennetin Gözyaşları 2. bölüm fragmanı izle - Cennetin Gözyaşları oyuncuları

Başrollerini Esra Ronabar, Almila Ada, Berk Atan, Hazım Körmükçü, Yusuf Akgün ve Zehra Yılmaz'ın paylaştığı Cennet'in Gözyaşları 2. yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Cennet, Arzu'nun ağır sözleri karşısında neye uğradığını şaşırıyor. İşte Cennet'in Gözyaşları 2. bölüm fragmanı ve özeti...

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 2. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Yıllar önce terk ettiği kızını karşısında gören Arzu deliye dönmüştür. Geçmişinin Cennet'le beraber tekrar hayatına girmesine asla izin vermeyecek olan Arzu, Cennet'i anında işten kovar. Arzu'nun ağır sözleri karşısında neye uğradığını şaşıran Cennet, ağlayarak şirketti terk eder.

Cennet'in kovulmasına çok bozulan Selim, Arzu'yla karşı karşıya gelir. Ancak Arzu, kararının sonuna kadar arkasındadır. Cennet ne şirkete ne de hayatlarında asla olmayacaktır. Arzu, yıllar sonra Mukaddes'in karşısına çıkar. Hem onun hem de Cennet'in ondan uzak durması için tehdit eder. Mukaddes o an Cennet'in annesi Cavidan (Arzu)'ın yanında çalıştığını öğrenir. Selim, Dubai projesinde büyük başarı gösteren Cennet'i geri dönmesi için ikna etmeye çalışır. Ancak Arzu'dan işittiği ağır sözlerden sonra Cennet şirkete dönmek istemez. Selim, Cennet ve babaannesinin yanan evlerinin onarımında yardımcı olur, her an onun yanındadır. Selim'in Cennet'e olan bu ilgisi Melisa'nın kıskançlık krizlerine girmesine neden olur. Melisa, dayanamayıp Cennet'in karşısına çıkar.

Dubai, projesinin kahramanı olan Cennet, beklenmedik bir sürpriz yapar ve yarım bıraktığı işi bitirmek için şirkete gelir. Arzu ve Melisa beklenmedik bu gelişme karşısında şok olurlar. Melisa, üzüntüsünden kendini kaybeder. Hem Selim'in hem de kendi hayatını tehlikeye atar. Arzu, bu sefer Cennet'i çok daha sert uyarır. Ona öyle sözler söyler ki Cennet'i dövmekten beter eder. Torununa yapılan bu hakaretleri kaldıramayan Mukaddes, hesap sormak için Arzu'nun karşısına çıkar. Mukaddes ve Arzu arasında geçmişin ve bugünün büyük hesaplaşması yaşanır.

CENNET'İN GÖZYAŞLARI İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Annesi tarafından bebekken terk edilmiş Cennet babaannesi Mukaddes'le beraber yoksul mahallede yaşamaktadır. Mimarlık fakültesinden birincilikle mezun olacağı gün, yakışıklı ve başarılı patronu Selim'le yolları kesişir.

SR Mimarlığın ortaklarından Soyer ailesinin biricik kızı Melisa, Cennet'in fakülteden arkadaşıdır. Ve Selim'le çocukluktan beri arkadaştır. Ancak Melisa için Selim arkadaştan ötedir. Cennet, mezuniyet töreninde Selim'i Melisa'nın yanında görünce şok olur. Melisa'nın başarılı iş kadını olan annesi Arzu, Cennet'e şirketlerinde iş teklif eder. Selim, ilk görüşte etkilendiği Cennet'in şirketlerinde işe başlayacak olmasından son derece memnundur. Ancak Arzu, kendi elleriyle hayatına soktuğu Cennet'le beraber, sırlarla dolu geçmişinin de geldiğinden habersizdir.

CENNET'İN GÖZYAŞLARI OYUNCULARI

Yapımcılığını Süreç Film – Ali Gündoğdu' nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sadullah Celen'in oturduğu ve bir Kore formatından uyarlanan dizinin başrollerini Esra Ronabar, Berk Atan ve Almila Ada paylaşıyor. Ayrıca Zehra Yılmaz, Güler Ökten, Yusuf Akgün, Ebru Destan, Hazım Körmükçü, Çiçek Acar, Ali İpin, Sencan Güleryüz, Süeda Çil, Ebru Nil Aydın, Sude Nur Yazıcı ve Oktay Çubuk gibi başarılı isimler rol alıyor.