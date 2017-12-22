Cadde’nin haberine göre, iki hafta önce oğlu Okan Ali kucağındayken düşen ve ayağını burkan oyuncu, “Olay beni çok sarstı. Daha kötü bir şey olmadan atlattık. Ayağımı burktum ve hâlâ geçmedi. Yeniden doktora gidip kontrol ettireceğim. Ayağım önemli değil, Allah’tan Okan’ıma bir şey olmadan bu kazayı atlattık” dedi.

Düvenci, dizilerin yayından kaldırılmasıyla ilgili bir soruya ise, “İzleyemiyorum, akşam 18.00 ve 22.00 arasında çocuklarımla ilgileniyorum. 22.00’de de yatıyorum. Çok dizi olunca algı dağılıyor. Seçenek çok olup, insanlar bazı dizileri takip edince, diğer projelerin şanslarının az olması da bundan kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.

ceyda düvenci

bülent şakrak