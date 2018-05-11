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"İnançlarım derinleşti"

2014 yılında Lara adını verdiği kızını kucağına alan Meryem Uzerli, biricik kızıyla Almanya-Türkiye arasında mekik dokuyor. Uzerli, “Çocuk sahibi olduktan sonra daha programlı ve yavaş yaşar oldum. İnançlarım derinleşti. Kendimi geri planda tutuyorum. Benim için en değerli şey kızım Lara. Sayesinde iş hayatında daha disiplinli oldum. Bizim için onu kendi çocuğu gibi sevip kabul edecek bir insan önemli” diyor.