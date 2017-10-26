Ceyda Düvenci'nin kızı yürümeye başladı

Ceyda Düvenci'nin 'serebral palsi’ ile mücadele eden minik kızı Melisa, yürümeye başladı. Ünlü oyuncu kızının başarı öyküsünü Instagram'da takipçileri ile paylaştı

İşte Ceyda Düvenci'nin o notu:

Çünkü sen benim kahraman kızımsın... bazı zamanlar yorulsan da, isyan etsen de seni sevenlerle çevrilisin... azimlisin, kendine inancın hiç bitmedi... büyüdükçe ‘ben yaparım, ben hallederim, başarabilirim’ dedin hep... ve benim hayat ödülüm; artık kendi kendine hayatın içine karışmaya, tek başına ürkek de olsa uzuuun yolları yürümeye başladın. ‘Anneee okulda 100 adım attım bugün’ diye gururlanarak geliyorsun artık eve... adım sayın hergün çoğalıyor... şükür allahımıza balköpüğüm... sen harikasın

ceyda düvenci

Bülent Şakrak