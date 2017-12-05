UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Chelsea evinde, Atletico Madrid'i misafir edecek. Her iki takım'da birbirlerini yenerek gruptan çıkmak için kozlarını paylaşacaklar. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Chelsea - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, canlı hangi kanalda yayınlanacak?

CHELSEA - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, CANLI HANGİ KANALDA?

Antonio Conte yönetimindeki Chelsea, evinde Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid'i ağırlayacak. Stamford Bridge stadyumunda oynanacak olan karşılaşmada Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Mario Diks ve Hessel Steegstra yapacak. Türkiye saatiyle 22:45'te başlayacak olan maç canlı olarak Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son karşılaşmada Chelsea deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmada 10 puan toplayarak zirvede yer aldı.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynadığı 5 maçta 6 puan toplayabildi ve 3. sırada yer alıyor.

Chelsea, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Bayern Münih, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Chelsea, oynadığı son 5 maçta 14 gol atarken kalesinde de 2 gol gördü.

Atletico Madrid, oynadığı son 5 maçta 12 gol attı, 1 gol yedi.

SAKAT/CEZALI DURUMU

Chelsea: David Luiz (sakat), Kenedy (sakat), Charly Musonda (sakat)

Atletico Madrid: Juanfran (sakat), Diego Costa (sakat)

EN GOLCÜLER

Chelsea: Eden Hazard (3), Michy Batshuayi (3), Willian(2)

Atletico Madrid: Antonie Griezmann (2), Kevin Gameiro (1), Thomas (1)

Chelsea - Atletico Madrid

uefa

Chelsea

Atletico Madrid